Régionales: la sortante Christelle Morançais (LR) l'emporte largement en Pays de la Loire

Publicité Lire la suite

Nantes (AFP)

La présidente sortante de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais (LR), l'emporte largement au second tour des régionales, devant l'écologiste Matthieu Orphelin, selon une estimation d'un institut de sondage.

La candidate LR obtiendrait 46,3% des suffrages, loin devant la liste d'union de la gauche de Matthieu Orphelin (34,6%). Les candidats Hervé Juvin pour le Rassemblement National et François de Rugy pour LREM/MoDem recueilleraient respectivement 10,8% et 8,3%, selon un sondage de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP.

"La droite, quand elle est rassemblée, elle gagne", s'est félicitée Christelle Morançais, 46 ans, s'exprimant dimanche soir depuis l'hôtel de région à Nantes, sous les applaudissements.

"Cette droite ne doit pas se rétrécir, cette droite doit au contraire s'ouvrir, se rassembler, ça nous donne beaucoup de perspectives. Cette droite libérale que je porte, cette droite européenne, cette droite forte sur le régalien, elle gagne", a poursuivi Mme Morançais, qui avait succédé en 2017 à Bruno Retailleau, démissionnaire de son poste de président en raison de la loi sur le non-cumul des mandats.

"Cette campagne fut difficile, j'étais face à une gauche rassemblée, une gauche dure, une gauche de la décroissance qui a aussi perdu sa boussole", a expliqué la présidente sortante, qui se confrontait pour la première fois aux électeurs ligériens et a obtenu un meilleur score que son prédécesseur, élu avec 42,7% des voix il y a six ans.

L'écologiste Matthieu Orphelin, qui avait fait alliance avec le socialiste Guillaume Garot au soir du premier tour, a pour sa part exprimé sa "déception" après la défaite.

"D'autres combats viendront très vite, car la situation exige que nous restions mobilisés pour transformer notre société et répondre aux enjeux écologiques, en particulier face au dérèglement climatique qui devient hors de contrôle partout", a déclaré M. Orphelin, député de Maine-et-Loire.

© 2021 AFP