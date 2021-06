Bleus: Deschamps, le brutal retour sur terre

Publicité Lire la suite

Bucarest (AFP)

Sur le toit du monde en 2018, Didier Deschamps est tombé de haut à l'Euro avec une élimination dès les 8e de finale par la Suisse (3-3 a.p. 5 t.a.b. à 4) lundi, malgré un groupe constellé de stars, un échec que le sélectionneur français va devoir surmonter s'il veut refaire briller son étoile au Qatar.

En grandes compétitions, la progression était constante depuis sa prise de fonction au sortir d'un Euro-2012 raté par son prédécesseur Laurent Blanc: quart de finale du Mondial-2014, avec une défaite 1-0 face aux Allemands futurs vainqueurs du tournoi, finale de l'Euro-2016 achevée sur un but du Portugal en prolongation, puis le Graal atteint lors de la Coupe du monde gagnée contre la Croatie il y a trois ans en Russie.

Mais la peu renommée équipe de Suisse, bourreau au soir de sa 117e sélection sur le banc tricolore, a brisé le cercle vertueux dans lequel il avait réussi à embarquer ses troupes.

"C'est très, très difficile d'arriver au très haut niveau. Mais c'est encore plus difficile de s'y maintenir", prévenait-il avant l'Euro dans un entretien à l'AFP.

Après le sacre planétaire de 2018, "il faut se dire que ça ne s'arrête pas" tout en ayant conscience que gagner des titres "ne se fait pas en claquant des doigts, les autres nations travaillent et progressent aussi", rappelait l'ancien milieu de terrain qui avait imité en Russie le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer sacrés champion du monde comme joueur puis sélectionneur.

- "Rappelé par la patrouille" -

Sa prudence affichée à cet instant n'allait pas à l'encontre d'une certaine sérénité.

Les trois défaites enregistrées depuis le Mondial contre les Pays-Bas, la Turquie et la Finlande (2-0 à chaque fois) pouvaient certes agir comme un rappel à l'ordre, mais elles ne faisaient pas naître dans son esprit la crainte d'un "jour sans" en grande compétition, à l'entendre.

#photo1

"Je n'y pense pas. Elle est là, elle peut y être. Mais c'est à chaque fois parce que l'adversaire était très bien et nous, moins bien. Le haut niveau est comme ça. Quand on n'y est pas, on est vite rappelés par la patrouille", remarquait alors le Basque de 52 ans,

Le sélectionneur, sous contrat jusqu'en décembre 2022, n'a pas la mémoire courte. Car avant de devenir l'entraîneur à la longévité record sur le banc des Bleus, devant feu Michel Hidalgo, il a bien failli rendre son tablier plus tôt que prévu.

Deschamps était en effet placé sur un siège éjectable après le catastrophique barrage aller (défaite 2-0) pour la Coupe du monde au Brésil, le 15 novembre 2013 à Kiev.

- Une équipe à son image -

Sans l'incroyable renversement contre l'Ukraine (3-0), quatre jours plus tard au Stade de France, le tandem "n'aurait pas duré très longtemps", avouait à l'AFP le président de la Fédération Noël Le Graët, en décembre 2019 au moment de le prolonger.

Parfois perçu comme conservateur, obsédé par la victoire plus que par le beau jeu, l'ancien entraîneur de Monaco, la Juve et Marseille a façonné une équipe de France à son image: appliquée et assoiffée de victoires.

Il a aussi dû déployer de nouvelles ressources avant l'Euro afin de maintenir son équipe en alerte, sans que cela soit suffisant.

#photo2

Ces derniers mois, il a ainsi testé des systèmes de jeu différents, comme celui à trois défenseurs centraux qui a montré ses limites lundi contre la Suisse. "J'ai senti que c'était le moment de bousculer" les habitudes, avait-il expliqué à l'AFP début mai.

Depuis le Mondial, il a aussi ouvert les portes de l'équipe de France à des nouveaux venus, qui sont passés sans trop s'arrêter (Tanguy Ndombélé, Eduardo Camavinga...) ou qui se sont imposés dans la rotation, comme Clément Lenglet, Marcus Thuram et surtout Jules Koundé qu'il a emmené à l'Euro.

Surtout, il a réalisé un énorme contre-pied en rappelant Karim Benzema, son ex-attaquant fétiche avec qui il s'était brouillé depuis cinq ans. Le retour inattendu de l'attaquant du Real Madrid était censé provoquer un électrochoc dans un groupe qui demandait peut-être à être secoué.

Mais la surprise du chef, cette fois, n'a pas marché, malgré les 4 buts de Benzema dans cet Euro.

© 2021 AFP