Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Record de décès quotidiens à Moscou -

Après Saint-Pétersbourg samedi, la ville de Moscou a annoncé dimanche un nombre record de décès (144) dus au coronavirus ces dernières 24 heures, signe d'une situation qui ne cesse de se dégrader en Russie, frappée de plein fouet par le variant Delta.

- Record de contaminations en Indonésie -

L'Indonésie, le pays actuellement le plus touché par le Covid-19 en Asie du Sud-Est, a enregistré dimanche un nouveau record quotidien de contaminations avec plus de 21.000 nouveaux cas à un moment où les hôpitaux sont débordés.

Le nombre des contaminations y a explosé ces dernières semaines, après les déplacements effectués par des millions de personnes en mai pour rejoindre leurs proches au terme du mois de jeûne musulman du ramadan. Parallèlement, les autorités ont identifié la présence de nouveaux variants du virus très contagieux.

- Luxembourg : le Premier ministre positif -

Le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, s'est placé en isolement pour dix jours après avoir été testé positif au Covid-19, ont annoncé dimanche ses services.

Le dirigeant de 48 ans, qui n'a reçu qu'une dose de vaccin pour l'instant, a participé jeudi et vendredi à un sommet européen à Bruxelles mais aucun des 26 autres dirigeants de l'UE n'est considéré cas contact, a-t-on assuré de même source.

- Nouveau confinement à Sydney -

Des millions d'habitants de Sydney sont confinés depuis dimanche pour deux semaines, une mesure visant à contenir la progression du très contagieux variant Delta dans la plus grande ville d'Australie.

- Mesures de restriction en Thaïlande -

La Thaïlande a décrété des mesures de restriction d'un mois pour Bangkok et sa banlieue afin de lutter contre une nouvelle vague de Covid-19, avec notamment la fermeture des restaurants et des chantiers.

- L'Afrique du Sud durcit les restrictions -

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche de nouvelles restrictions dans le pays, le plus touché du continent, pour faire face à la forte hausse des contaminations au coronavirus, provoquées par le très contagieux variant Delta.

- Craintes sur des vaccins contrefaits à Haïti -

L'association des pharmaciens d'Haïti a alerté samedi sur les risques d'introduction de vaccins contrefaits, après que l'Etat a autorisé l'importation par le secteur privé de vaccins contre le Covid-19. "Haïti ne dispose pas d'un laboratoire de contrôle de qualité pouvant vérifier si un vaccin est faux ou pas", a mis en garde l'association.

Haïti est l'une des rares nations n'ayant pas encore commencé sa campagne de vaccination.

- Test de vaccin contre le variant beta -

L'université d'Oxford a annoncé dimanche avoir commencé à injecter à des volontaires un vaccin mis au point avec AstraZeneca contre le variant beta ("sud-africain") du coronavirus, dans le cadre d'essais cliniques destinés à mesurer son efficacité.

- Plus de 3,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.919.801 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts, 603.966, que de cas. Le Brésil, qui compte 513.474 morts, est suivi par l'Inde (395.751), le Mexique (232.521) et le Pérou (191.584), le pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

