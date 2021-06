Euro: pour les Bleus, Lloris n'a pas suffi

La déception du capitaine et gardien de but Hugo Lloris, après l'élimination aux tirs au but (3-3, 5-4 a.p.) face à la Suisse, en 8e de finale de l'Euro 2020, le 28 juin 2021 à Bucarest

Battu trois fois dans le match, inefficace dans la séance de tirs au but, Hugo Lloris n'a pas réussi à maintenir le navire français à flot, malgré un penalty arrêté durant un huitième de finale de folie à l'Euro contre la Suisse (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.)

Pour le capitaine, le rêve de doublé des champions du monde français s'est envolé dans la nuit de Bucarest, terminus d'un Championnat d'Europe raté malgré un statut de favori clairement assumé.

La séance des tirs au but est une loterie, et Lloris n'excelle pas dans cet exercice, même si son penalty arrêté à la 55e minute a pu laisser penser le contraire. Les vents contraires étaient trop forts face au gardien de Tottenham, soufflé par un doublé de Haris Seferovic notamment et dépassé dans les face à face d'une fin de match irrespirable.

Tous les tireurs suisses ont réussi à faire trembler ses filets, et il n'a pu qu'effleurer la tentative de Ruben Vargas, le quatrième à s'élancer depuis le point de vérité.

L'issue de la rencontre ne pourra pas résumer le tournoi du Français, délaissé par une défense plus aussi intraitable qu'auparavant.

Alors que les Tricolores étaient déjà menés 1-0, le gardien de 34 ans a entretenu l'espoir en stoppant un penalty de Ricardo Rodriguez, avant qu'un doublé de Karim Benzema ne permette à son équipe de renverser la "Nati".

- Touché, coulé -

Le dernier penalty qu'il avait stoppé sous le maillot bleu? C'était en 2012 contre l'Espagne, alors championne du monde et double championne d'Europe en titre. Autant dire, une éternité.

Benzema était déjà avec lui sur la pelouse ce jour-là. Neuf ans plus tard, l'attaquant du Real Madrid est venu lui glisser quelques conseils à l'oreille, semblant lui dire de quel côté s'élancer.

Il fallait bondir sur sa droite et le félin de Tottenham n'a pas raté l'occasion de briller, repoussant le ballon loin de sa cage avant de rugir de bonheur, le poing serré de rage, une image si rare pour le gardien si placide habituellement.

Les Bleus sont venus remercier leur capitaine aux 129 sélections, comme s'il avait marqué un but!

Des buts, pourtant, Lloris en a encaissé plus qu'à l'accoutumée dans la National Arena de Bucarest: trois précisément, une première depuis le précédent huitième de finale disputé par les Français, en Coupe du monde face à l'Argentine de Lionel Messi (4-3).

Le Niçois d'origine avait ensuite atteint les cimes avec ce titre mondial gagné en 2018 contre la Croatie en Russie. Mais trois ans plus tard, c'est la gueule de bois malgré l'ambition affichée.

"On est une équipe de compétiteurs, on n'aime pas la défaite, mais lorsqu'en plus on sait qu'on peut rentrer à la maison, on a une motivation encore plus forte. A nous de mettre ce qu'il faut dans notre performance pour être là au prochain tour, être à la hauteur de l'événement", disait le portier dimanche en conférence de presse.

Lloris a crû l'être lundi, mais son parcours s'arrête en Roumanie. Il aurait même pu s'arrêter contre le Portugal (2-2), en clôture de la phase de groupe. Il a percuté du coude Danilo dans une intervention peu méritée sanctionnée d'un carton jaune à la teinte rougie.

