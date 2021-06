Gymnastique: Simone Biles qualifiée sans surprise pour les JO de Tokyo

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les sélections olympiques américaines en gymnastique, à Saint-Louis (Missouri), se sont conclues dimanche par la victoire facile, et donc la qualification sans surprise de la championne Simone Biles pour les JO de Tokyo.

Bien qu'elle soit tombée de la poutre dimanche et qu'elle ait été globalement loin de son – excellent – niveau habituel, Biles, 24 ans, n'a jamais vraiment douté, elle qui a remporté quatre médailles d'or et une de bronze à Rio de Janeiro en 2016.

Son score de 118.098 points lui a valu l'une des deux qualifications automatiques pour Tokyo, où elle sera l'une des têtes d'affiches du sport américain.

Elle devance au final de 2,66 points Suni Lee, qui a terminé avec 115,832 points et fera ses débuts olympiques à 18 ans.

Malgré sa prestation globale en deçà de ses standards habituels, dimanche, les spectateurs de l'immense Dome at America's Center se sont tout de même levés pour saluer la petite championne d'1m42 à l'issue de sa prestation finale dans l'épreuve au sol.

"Avoir une +standing ovation+, c'était tellement agréable", a reconnu la native de Colombus dans l'Ohio.

Les autres qualifiées sont Jordan Chiles et Grace McCallum dans l'équipe olympique, ainsi que Jade Carey et MyKayla Skinner dans les épreuves individuelles, qui participent toutes à leurs premiers Jeux.

#photo1

- "Retrouver l'amour du sport" -

Biles, l'une des nombreuses gymnastes victimes d'abus sexuels par l'ancien médecin de l'équipe olympique Larry Nassar dans un scandale qui a secoué la gymnastique américaine, a déclaré qu'il lui avait fallu du temps pour redécouvrir son amour du sport.

"Tout ce que j'ai traversé avec la fédération, retrouver l'amour du sport, être simplement Simone, cela a été un long chemin jusqu'à maintenant", a-t-elle expliqué.

"Le chemin a été surréaliste, cinq ans plus tard et nous recommençons", a-t-elle déclaré à la chaîne NBC. "Je suis vieille, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de sagesse (…), donc je veux juste que tout le monde reste cool, calme et posé".

Biles, 24 ans, sera la gymnaste féminine américaine la plus âgée à prendre part à des Jeux depuis Annia Hatch, 26 ans, et Mohini Bhardwaj, 25 ans, aux JO de 2004.

© 2021 AFP