Wimbledon: Tsitsipas chute d'entrée, Djokovic trouve ses marques

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP)

Wimbledon attendait ses champions depuis deux ans: lundi, le grand favori Novak Djokovic a perdu un set avant de dérouler lors d'un premier tour qui a déjà été fatal à Stefanos Tsitsipas.

Le Majeur sur gazon a mal commencé pour le clan français avec l'élimination expéditive de Fiona Ferro par la lauréate 2017 Garbine Muguruza 6-0, 6-1 en 49 minutes.

On pensait que sur la lancée de sa mémorable finale à Roland-Garros il y a quinze jours, Tsitsipas allait faire des étincelles à Wimbledon.

Mais en cette première journée très humide, il a été court-circuité par l'Américain Frances Tiafoe (57e) 6-4, 6-4, 6-3.

"La transition de la terre battue au gazon est, à mon avis, la plus compliquée, a expliqué le Grec. Je n'ai simplement pas réussi à m'adapter".

A 22 ans, il échoue pour la troisième fois en quatre participations au 1er tour du Majeur sur gazon, ayant atteint les 8es de finale en 2018.

"J'ai été propre du début à la fin, s'est réjoui Tiafoe. C'est pour jouer comme ça contre les meilleurs du monde que je m'entraîne tous les jours".

Il affrontera au 2e tour le Canadien Vasek Pospisil (65e) ou l'Espagnol Roberto Carballes (100e).

L'Américain de 23 ans n'avait encore jamais battu de joueur du Top 5 lors de ses onze précédentes tentatives.

- "Super bon !" -

"C'est vraiment super bon !", a-t-il lancé devant le public du Court N.1 qui l'a beaucoup soutenu.

"Je suis encore loin de ce que je veux arriver à faire", a-t-il prévenu, lui qui n'a jamais dépassé le 3e tour à Wimbledon (2018), en trois participations jusque-là. Son meilleur résultat en Grand Chelem à ce jour reste le quart de finale atteint en Australie en 2019.

De son côté, Djokovic qui inaugurait le Centre Court comme le fait traditionnellement le tenant du titre, a su passer l'obstacle Jack Draper (253e et invité) 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Le Britannique de 19 ans a joué sa partition sans fausse note dès le début de la partie, tandis que Djokovic a eu du mal à s'accorder. Et notamment à trouver ses appuis, avec deux glissades qui l'ont vu terminer sur le dos.

"Je vais travailler mes déplacements et glisser moins parce que ça ne fonctionne manifestement pas", a-t-il analysé avant de quitter le court.

Draper pourra dire qu'il a pris un set au N.1 mondial et double tenant du titre, sur le court central de Wimbledon devant un public qui l'a bruyamment soutenu. Pour le reste, il n'aura pas grand-chose à ajouter tant les 252 places ATP qui séparent les deux joueurs sont devenues criantes une fois l'euphorie du Britannique passée et le Serbe entré dans son match.

- Pas un point perdu -

Draper a bien réussi quelques coups d'éclat, d'ailleurs applaudis par Djokovic, mais la main de fer du quintuple vainqueur du tournoi s'est soudain resserrée sur sa proie, en particulier grâce à une terrible efficacité au service. Au troisième set, il n'a pas perdu le moindre point sur sa mise en jeu !

"J'ai probablement réussi l'une de mes meilleures performances au service toutes surfaces confondues, a-t-il reconnu. On m'a dit que j'avais égalé mon record de 25 aces en quatre sets."

Effectivement, les statistiques parlent d'elles-mêmes: outre ses 25 aces (pour 4 à son adversaire), Djoko n'a commis qu'une double-faute (6 pour Draper), concédé que trois balles de break et n'en a perdu qu'une, a marqué 47 coups gagnants et commis 24 fautes directes (contre 26 et 27 pour Draper).

La pluie ayant fortement retardé le début du tournoi, la première qualifiée a été Aryna Sabalenka qui a profité du toit du Court N.1 alors que les parties qui devaient débuter deux heures plus tôt sur les courts annexes étaient repoussées.

La Bélarusse, 4e mondiale, a battu aisément la Roumaine Monica Niculescu (191e) 6-1, 6-4 et tentera d'atteindre pour la première fois le 3e de Wimbledon face à l'Américaine Danielle Lao (239e et issue des qualifications) ou à la Britannique Katie Boulter (219e et invitée).

