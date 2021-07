L'Académie des Oscars toujours un peu plus féminine et ouverte aux minorités

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Longtemps accusée d'être trop masculine et trop blanche, l'Académie des Oscars continue de s'ouvrir en 2021 avec des nouvelles recrues composées à 46% de femmes et à 39% de minorités ethniques "sous-représentées dans l'organisation", selon la liste des nouveaux membres invités à la rejoindre publiée jeudi.

Parmi les nouveaux arrivants on trouve notamment Robert Pattinson ("Tenet", la saga "Twilight"), l'actrice bulgare Maria Bakalova ("Borat 2"), sa collègue transgenre Laverne Cox ("Promising Young Woman") ou encore les stars coréennes du film "Minari" Yuh-Jung Youn et Steven Yeun (révélé par la série "The Walking Dead").

Côté réalisateurs, Lee Isaac Chung ("Minari" encore) figure également sur la liste, aux côtés de la Tunisienne Kaouther Ben Hania ("L'Homme qui a vendu sa peau"), de la Britannique Emerald Fennell ("Promising Young Woman") et de l'auteur français Florian Zeller, primé aux Oscars cette année pour le scénario de "The Father", adapté d'une de ses pièces.

La chanteuse Janet Jackson rejoint elle la catégorie musique.

Au total, la promotion 2021 de l'Académie des arts et des sciences du cinéma compte 395 membres, soit environ moitié moins que les années précédentes. Ce recrutement en baisse s'explique par le souci de "permettre une croissance future" et d'offrir aux membres "l'infrastructure et les ressources" nécessaires, indique l'organisation dans un communiqué.

En 2016, après plusieurs années de critiques cinglantes sur la composition jugée déconnectée de la société de ses collèges et une campagne #OscarsSoWhite dévastatrice sur les réseaux sociaux, l'Académie avait annoncé un doublement du nombre de femmes et de membres issus de minorités ethniques d'ici 2020. Elle a effectivement dépassé ces deux objectifs l'an dernier.

Cette année, sept des dix-sept catégories professionnelles représentées aux Oscars ont recruté davantage de femmes que d'hommes. Cinq catégories, dont celles des acteurs, réalisateurs et scénaristes, comptent plus de la moitié de leurs nouveaux membres parmi les minorités ethniques "sous-représentées", souligne le communiqué.

Les femmes représentaient jusqu'à présent 33% des effectifs de l'Académie et les membres "non blancs" 19%.

Afin de tenir ses objectifs, l'Académie est devenue beaucoup plus internationale ces dernières années, triplant ses effectifs étrangers. 53% des nouvelles recrues de 2021 n'ont pas la nationalité américaine.

Seuls les membres de l'Académie peuvent désigner les vainqueurs des Oscars et beaucoup estiment que c'est ce recrutement plus ouvert qui a permis en 2020 le sacre de "Parasite", premier long-métrage en langue étrangère à remporter le prix du "meilleur film".

