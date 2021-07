L1: Ramos au PSG selon la presse espagnole

Le capitaine et défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, célèbre son but marqué sur pénalty face à Leganès, lors de leur match de Liga, le 30 octobre 2019 au stade de Santiago Bernabeu à Madrid

Madrid (AFP)

Libéré de son contrat au Real Madrid depuis ce jeudi, Sergio Ramos aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, annoncent jeudi soir les médias sportifs espagnols, confirmant une information de RMC Sport en France.

"Sergio Ramos s'en va au PSG", titrait le site du journal sportif espagnol As ce jeudi en début de soirée. "Accord Ramos - PSG", l'imitait le journal Marca dans son édition en ligne.

"Ce jeudi, son frère et représentant René (Ramos) a pris un avion en direction de Paris pour négocier les termes de l'accord, ce qui a été fait, comme l'a annoncé RMC Sport et comme a pu le confirmer As : Ramos signera au PSG pour deux saisons", a écrit le quotidien sportif jeudi soir.

La presse espagnole précise même que le Sévillan, qui vient de mettre un terme à son aventure de 16 années au Real Madrid, sera à Paris "ces prochains jours" pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

A 35 ans, le défenseur central espagnol, non-retenu avec la "Roja" pour l'Euro en raison d'une blessure, aurait réussi à négocier un contrat de deux ans, et "le salaire sera maintenu à un niveau similaire à ce que lui offrait le Real, c'est-à-dire autour de dix millions d'euros nets par saison", détaille As.

Au PSG, Ramos retrouverait d'anciennes connaissances du Real comme Angel Di Maria et Keylor Navas, mais aussi quelques compatriotes espagnols, comme Pablo Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera ou Bernat.

