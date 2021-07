Rugby: les Bleuets se rassurent face au pays de Galles

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Après une défaite inaugurale face à l'Angleterre et un succès poussif devant l'Italie, l'équipe de France de rugby des moins de 20 ans a surclassé le pays de Galles (36-19), jeudi lors du Tournoi des six nations à Cardiff.

Les Bleuets ont inscrit cinq essais, dont un doublé de l'arrière de Lyon Alexandre Tchaptchet, et ont empoché leur première victoire bonifiée depuis le début de la compétition.

Les jeunes Français avaient difficilement battu l'Italie (13-11) la semaine passée après une lourde défaite d'entrée face aux Anglais (38-22).

Avec ce deuxième succès d'affilée, le capitaine Nolann Le Garrec (11 points au pied) et ses partenaires comptent désormais neuf unités au classement et prennent la troisième place derrière l'Irlande (10 pts), deuxième, et l'Angleterre (15 pts), en tête et seule équipe invaincue.

Les Anglais ont signé un troisième succès avec le bonus offensif en dominant les Irlandais (24-15) dans la soirée. Dans le premier match de la journée, l'Italie a infligé une correction à l'Ecosse (43-3), dernière du classement avec un zéro pointé au compteur. L'Ecosse sera le prochain adversaire des Bleuets jeudi prochain.

Résultats de la 3e journée:

Ecosse - Italie (bo) 3-43

France (bo) - pays de Galles 36-19

Irlande - Angleterre (bo) 15-24

Classement: Pts J G N P pp pc em ee dif bo bd

1. Angleterre 15 3 3 0 0 93 49 14 7 +44 3 0

2. Irlande 10 3 2 0 1 93 43 13 7 +50 2 0

3. France 9 3 2 0 1 71 68 9 9 +3 1 0

4. Italie 6 3 1 0 2 62 41 8 2 +21 1 1

5. Galles 4 3 1 0 2 56 84 6 11 -28 0 0

6. Ecosse 0 3 0 0 3 22 112 3 17 -90 0 0

Déjà joués:

Ecosse - Irlande (bo) 7-38

(bo) Angleterre - France 38-22

Italie - pays de Galles 8-25

Angleterre (bo) - Ecosse 31-12

Italie (bd) - France 11-13

Pays de Galles - Irlande (bo) 12-40

NDLR: Victoire = 4 pts; nul = 2 pts; défaite = 0 pt; 1 pt de bonus pour 4 essais ou plus, 1 pt de bonus pour une défaite de 7 points ou moins; 3 pts de bonus pour le Grand Chelem (cinq victoires).

Les nations à égalité sont départagées à la différence de points générale, puis le nombre d'essais inscrits sur l'ensemble des rencontres. Si l'égalité persiste, elles sont classées ex aequo.

