Foot: Bordeaux rétrogradé en Ligue 2, le club fait appel

Bordeaux (AFP)

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé vendredi avoir été rétrogradés à titre conservatoire en Ligue 2 en raison du désengagement de leur actionnaire majoritaire King Street, après son audition devant la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), précisant son intention de faire appel.

L'appel doit permettre à l'homme d'affaires hispano-luxembourgois Gérard Lopez, pressenti pour reprendre le club et qui a également été auditionné vendredi, de présenter son projet et son financement "à la date du 12 juillet", après avoir procédé "à la mise sous séquestre des fonds et à la signature de l'ensemble des accords liés à la reprise du club", précise le club au scapulaire.

