Foot: le champion du monde allemand Toni Kroos arrête la sélection

Berlin (AFP)

Le milieu international allemand du Real Madrid Toni Kroos a annoncé vendredi qu'il quittait la sélection allemande, trois jours après l'élimination en huitième de finale de l'Euro de la Mannschaft.

"J'ai joué 106 fois pour l'Allemagne. Il n'y aura pas de nouvelle fois", a écrit sur son compte officiel Instagram le joueur de 31 ans, champion du monde 2014.

"J'avais déjà pris la décision d'arrêter après cette compétition. Il était clair pour moi depuis longtemps que je ne serais pas disponible pour la Coupe du monde 2022 au Qatar", a ajouté le joueur aux 17 buts en équipe nationale.

"Ce fut un grand honneur pour moi de porter ce maillot pendant une si longue période. Je l'ai fait avec fierté et passion", a-t-il également insisté, affirmant vouloir se concentrer sur son parcours avec le Real Madrid et dégager du temps pour sa femme et leurs trois enfants.

Toni Kroos avait déjà envisagé de se retirer de la sélection nationale après l'échec retentissant des hommes de Joachim Löw lors de la Coupe du monde 2018 en Russie mais le sélectionneur national, qui quitte lui aussi ses fonctions, était parvenu à le convaincre de rester.

Toni Kroos, passé par le Bayern Munich et Leverkusen, avait disputé son premier match en sélection nationale en mars 2010 avant de décrocher le titre de joueur de l'année en Allemagne en 2018.

Le milieu de terrain a remporté la Ligue des champions à quatre reprises: une première fois avec le Bayern Munich en 2013, puis à trois autres reprises (2016, 2017 et 2018) avec le Real Madrid.

L'Allemagne va entamer une nouvelle ère dans les semaines à venir avec l'arrivée au poste de sélectionneur de l'ancien adjoint de Löw, Hansi Flick, qui s'est fait un nom en remportant un triplé historique Ligue des champions-Coupe-Championnat avec le Bayern Munich en 2020.

