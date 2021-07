Le chinois Envision, géant discret de l'énergie propre

Publicité Lire la suite

Pékin (AFP)

Le chinois Envision, qui a coup sur coup annoncé cette semaine de colossaux investissements en Europe dans des usines de batteries pour automobiles, est un poids lourd mondial discret des énergies renouvelables.

L'entreprise va construire à partir de l'an prochain une usine sur le site de Renault à Douai (nord de la France) et y investir jusqu'à 2 milliards d'euros sur 10 ans.

Pour les besoins d'un autre constructeur prenant le virage de l'électrique, Nissan, une usine supplémentaire verra par ailleurs le jour au Royaume-Uni.

- Qui est Envision? -

Le groupe, installé à Shanghai, a été fondé en 2007 par Lei Zhang, un entrepreneur chinois sensible aux enjeux du réchauffement climatique, à son retour du Royaume-Uni.

Alors que la Chine est en proie à une pollution endémique liée à sa fulgurante croissance économique, M. Zhang parie sur le potentiel des énergies propres. La tendance est alors aux panneaux solaires que Pékin soutient politiquement afin de doter le géant asiatique d'une filière photovoltaïque.

Mais Envision, dont le nom, "Yuanjing" en mandarin, signifie "perspectives", jette son dévolu sur les éoliennes, alors jugées pourtant peu efficaces. La jeune entreprise les équipe de centaines de capteurs et parvient à optimiser leur rendement.

Aujourd'hui, la firme se targue d'avoir commercialisé plus de 12.500 éoliennes à travers le monde, en Chine mais aussi en Inde, en France, en Argentine ou encore au Kazakhstan.

- Batteries électriques -

Envision, qui se présente en champion des énergies renouvelables, a depuis largement diversifié ses activités. L'entreprise dispose d'une branche spécifique pour les batteries d'automobiles, Envision AESC, dont le siège est au Japon. C'est cette filiale qui doit s'implanter à Douai.

AESC était à l'origine une branche de Nissan. Mais le constructeur automobile japonais s'en est séparé en 2018 et l'a revendue au groupe de Shanghai. Aujourd'hui, Envision AESC équipe en batteries près de 600.000 véhicules électriques dans le monde.

Pour l'anecdote, le groupe compte maintenant investir au Royaume-Uni 450 millions de livres (523 millions d'euros) dans une méga-usine de batteries pour Nissan. Le site fonctionnera aux énergies renouvelables.

Envision a également une filiale aux Etats-Unis, BEAM, spécialisée dans le rechargement rapide.

- Numérique et course automobile -

Envision conçoit des logiciels et des technologies pour la gestion et les économies d'énergie, les énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Il compte notamment comme partenaire Microsoft.

Le chinois est aussi présent en Formule E, version électrique de la F1, avec son écurie Envision Virgin Racing.

Envision est implanté aux Etats-Unis, en Allemagne, au Danemark et à Singapour, où il possède des centres de recherche et développement.

Parallèlement, la firme continue à concevoir près de Shanghai des éoliennes intelligentes. Elle espère devenir d'ici l'an prochain la première entreprise de Chine à atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire d'en absorber autant que d'en émettre.

