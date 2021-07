Le français Woodkid en ouverture du Montreux Jazz Festival

Publicité Lire la suite

Montreux (Suisse) (AFP)

Placée sous le signe du Covid-19, la 55e édition du festival de jazz de Montreux démarre vendredi, avec en lever de rideau le musicien français Woodkid, artiste multi-casquette connu pour ses shows monumentaux.

Après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie, le célèbre festival, qui se déroule sur les bords du lac Léman en Suisse, au pied des montagnes, retrouve avec impatience son public, qui devra être muni d'un certificat de vaccination pour les concerts payants.

"Après deux ans de désillusions et d'espoirs, l'émotion sera forcément grande lorsque résonneront sur le lac les premières notes des concerts", ont souligné les organisateurs du festival dans un communiqué.

Prévu du 2 au 17 juillet avec une jauge réduite et principalement en extérieur à cause de la pandémie, le festival attend quelque 20.000 personnes, soit plus de dix fois moins qu'en 2019, lorsque le festival avait attiré quelque 250.000 personnes, selon les organisateurs.

Au programme, le trompettiste et compositeur franco-libanais Ibrahim Maalouf, ainsi que le multi-instrumentiste cubain Roberto Fonseca, la chanteuse française, mais aussi actrice césarisée, Camélia Jordana, ou encore l'artiste malienne Fatoumata Diawara.

Le rockeur italien Zucchero mettra le feu au festival trois soirs de suite, alors que plusieurs artistes ont dû annuler leur participation - dont le chanteur britannique Rag'n'Bone Man à la puissante voix blues, en raison des conditions d'entrée en Suisse depuis le Royaume-Uni pour les personnes n'ayant pas reçu les deux doses de vaccin.

Afin d'en faire profiter au plus grand nombre, plusieurs concerts seront diffusés en accès libre sur une plateforme en ligne.

Si le Montreux Jazz était à l'origine fidèle à son nom, purement jazz, il a diversifié ses styles au fil des années. Musique électronique, hip-hop, R&B, pop, soul: de très nombreux genres musicaux y sont désormais représentés.

