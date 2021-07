Rugby: retour gagnant pour les Springboks

Publicité Lire la suite

Pretoria (AFP)

Retour gagnant! Les Springboks, qui n'avaient plus joué depuis leur titre mondial de 2019 en raison de la pandémie, ont retrouvé les terrains avec succès face à la Géorgie (40-9) vendredi à Pretoria.

De bon augure pour les champions du monde, même s'il leur reste encore du travail, dans la perspective des trois chocs qui les attendent, à domicile, lors de la tournée des Lions britanniques et irlandais, les 24 et 31 juillet et le 7 août.

Mais avant de se frotter à cette sélection rassemblant tous les quatre ans les meilleurs joueurs anglais, écossais, gallois et irlandais, l'Afrique du Sud disputera vendredi prochain, à Johannesbourg, un second test-match de préparation face aux Lelos géorgiens.

Nommé en janvier 2020 en lieu et place de Rassie Erasmus, le nouveau sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber avait dû patienter un an et demi avant de composer son premier XV de départ.

Il a laissé pour l'occasion quelques cadres au repos, dont le numéro 8 Duane Vermeulen et l'ailier de Toulouse Cheslin Kolbe, fraîchement sacré en Top 14, pour n'aligner au coup d'envoi que huit des vainqueurs de l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde 2019 au Japon.

Aphelele Fassi, l'un des deux néophytes - avec Rosko Specman - alignés sur les ailes, a marqué un essai sur son tout premier ballon en sélection, après moins de cinq minutes de jeu, grâce à une accélération foudroyante dans son couloir gauche.

- Rouillés -

Privés pendant plus de 600 jours du maillot vert et or, les Springboks, conduits par une charnière 100% montpelliéraine, avec Cobus Reinach en demi de mêlée et Handre Pollard à l'ouverture, ont semblé quelque peu rouillés en première période.

La Géorgie, qui se présentait elle avec onze joueurs évoluant (ou sur le point d'évoluer) en France, a même fait la course en tête pendant une grosse demi-heure, grâce au pied de l'ouvreur de Brive Tedo Abzhandadze.

Mais l'Afrique du Sud a retrouvé petit à petit ses automatismes, et basculé devant à la pause grâce à deux essais du talonneur Bongi Mbonambi, après un enchaînement de "pénaltouches", et de Reinach à la conclusion d'une belle contre-attaque.

Dominateurs en mêlée et sur les ballons portés, les Springboks ont déroulé dans le deuxième acte, avec trois nouveaux essais de Kwagga Smith, Herschel Jantjies et Malcolm Marx.

Les Géorgiens, qui viennent de remporter le Rugby Europe Championship (Tournoi des six nations B), ne se sont encore jamais imposés face à une formation du top dix mondial.

En net progrès ces dernières années, ils auront deux nouvelles occasions d'y parvenir: vendredi prochain face aux Springboks encore, puis le 17 juillet à Tbilissi contre une équipe d'Ecosse privée de ses meilleurs éléments, retenus avec les Lions.

