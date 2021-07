Macron recevra syndicats et patronat mardi à l'Elysée

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Covid, emploi, retraite... Deux mois après sa dernière rencontre avec les partenaires sociaux, Emmanuel Macron recevra à nouveau les leaders syndicaux et patronaux mardi à l'Elysée, pour un tour d'horizon des sujets d'actualité, a-t-on appris samedi de sources concordantes.

Les huit chefs de file des grandes centrales syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC) et patronales (Medef, CPME, U2P) ont été conviés à l'Elysée le 6 juillet à partir de 10H30, en présence aussi du Premier ministre Jean Castex ainsi que des ministres Bruno Le Maire (Economie) et Elisabeth Borne (Travail).

Selon l'Elysée, qui a confirmé samedi la réunion, celle-ci permettra "d'évoquer les solutions devant être apportées aux grands défis", citant comme ordre du jour: "construire une croissance forte et durable", "favoriser la transition écologique de l'économie", "lutter contre les inégalités économiques et favoriser un emploi de qualité", et "anticiper le défi démographique".

L'un des responsables syndicaux interrogé par l'AFP considère que cette réunion multilatérale s'inscrit dans le prolongement de la précédente, le 29 avril, sur le thème de "l'Europe sociale" avant le sommet de Porto début mai.

Une autre source syndicale table pour sa part sur une "conférence sociale" axée "sur l'actualité", avec de possibles échanges sur la réforme des retraites, remise en avant par l'exécutif ces dernières semaines.

"Anticiper le défi démographique", un des thèmes exposés par l'Elysée, pourrait offrir le cadre à une telle discussion.

Le président de la République avait lui-même relancé le débat lors d'un déplacement début juin, en affirmant que son projet de "système universel" ne pourrait sans doute pas "être repris en l'état", mais que "rien n'est exclu", avant de pointer quelques jours plus tard "un déficit de plusieurs milliards d'euros".

Les syndicats et le patronat ont depuis fait savoir à l'unanimité qu'ils ne souhaitaient pas d'une réforme des retraites avant la présidentielle de 2022.

"Il n'y a pas de voie pour que mardi il y ait une annonce sur les retraites. Soyons sérieux !", a répété à l'AFP le numéro un de la CFDT Laurent Berger samedi en marge des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence. "On ne sait pas si le (variant) Delta va reprendre. C'est un vrai sujet de débat démocratique, faisons-le dans le cadre démocratique qui est offert devant nous, la présidentielle", a-t-il ajouté.

