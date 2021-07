Le Grand Echiquier confié à Claire Chazal

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'émission Le Grand Échiquier sera confiée à Claire Chazal, qui "aime la culture et la faire partager", expose Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes chez France Télévisions dans le Journal du Dimanche.

"La culture doit garder une place importante", souligne le responsable, interrogé sur les programmes pour la rentrée. "Par exemple, vous trouverez Le Grand Échiquier avec Claire Chazal à sa tête sur France 3, et son émission Passage des arts va devenir hebdomadaire en deuxième partie de soirée sur France 2".

L'animatrice-journaliste "aime la culture et la faire partager", ajoute-t-il, alors que le show fut dernièrement présenté par Anne-Sophie Lapix et Anne-Élisabeth Lemoine. "En cette année de présidentielle, Anne-Sophie Lapix et Anne-Élisabeth Lemoine ont chacune fait le choix de se concentrer sur leurs émissions essentielles, le 20 Heures ou C à vous", développe Stéphane Sitbon-Gomez.

Le Grand Echiquier, émission culte animée par Jacques Chancel (de 1972 à 1989), avait été relancée fin 2018 avec Anne-Sophie Lapix.

C à vous "va être rallongée de vingt-cinq minutes pour aller jusqu'en début de soirée, avec une place essentielle pour Patrick Cohen dans cette année présidentielle", précise-t-il. L'émission accueillera "aussi des talents comme Mohamed Bouhafsi", journaliste vedette du foot sur RMC, qui avait mené une interview d'Emmanuel Macron à la vieille de l'Euro.

Interrogé sur le succès de CNews, le bras droit de la PDG Delphine Ernotte constate "un intérêt chez les Français pour la transgression et l'aspérité". "Mais ce n'est pas au service public de surenchérir dans la course à l'opinion. À nous au contraire d'être les garants du pluralisme et de garder de la nuance dans le débat".

