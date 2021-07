Mélenchon s'interroge sur la vaccination obligatoire des soignants

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le chef de file des députés insoumis Jean-Luc Mélenchon s'interroge lundi soir sur le bien-fondé de l'éventuelle obligation de vaccination des soignants, dans une série de questions adressées au Premier ministre Jean Castex.

Le patron des députés insoumis et la vice-présidente du groupe Mathilde Panot répondent dans un courrier à la consultation lancée par le Premier ministre auprès des groupes parlementaires et des associations d'élus, en vue d'un possible projet de loi sur le sujet.

Pourquoi la vaccination obligatoire des soignants "et pas les autres catégories au contact d'un public nombreux comme le sont par exemple les enseignants ou les parlementaires?", interroge le groupe LFI.

"Quelles raisons aurait la France de ne plus suivre les préconisations de l'OMS contre l'obligation de vacciner ? Pourquoi ne nous le dites-vous pas ? Ne regrettez-vous pas de n'avoir pas suivi l'avis de l'OMS quand elle vous enjoignait de tester en masse et que vous prétendiez que c'était inutile ?", lancent les députés insoumis.

La généralisation du pass sanitaire? "Que se passera-t-il pour les personnes qui n'en disposeraient pas ou qui ne pourraient accéder au moyen d'en bénéficier?" questionnent encore M. Mélenchon et Mme Panot.

"Rendre contraignante l'obligation d'isolement des malades ? Vous ne nous dites pas comment cela serait mis en oeuvre pour ceux qui ne seraient pas en état de le faire à domicile. Dès lors, quel est le sens de la question ? Nous vous proposons de l'inverser: rendre obligatoire à l'Etat de proposer à chaque personne contaminée les conditions matérielles et sanitaires d'un isolement ? Nous en serions d'accord !", ajoutent les insoumis.

Ceux-ci s'interrogent aussi sur les mesures gouvernementales en cas de nouvelle vague épidémique. Ils proposent au gouvernement la création d'un "comité parlementaire d'organisation de la lutte contre la pandémie" plutôt que de s'en remettre au Conseil de défense.

