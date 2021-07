Wimbledon: Medvedev, 2e mondial, éliminé en 8es de finale par Hurkacz (18e)

Publicité Lire la suite

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP)

Daniil Medvedev, 2e mondial, a été éliminé mardi en 8e de finale de Wimbledon par le Polonais Hubert Hurkacz (18e) 2-6, 7-6 (7/2), 3-6, 6-3, 6-3, au terme d'un match qui s'est étalé sur deux jours.

"Je me suis préparé pour faire mieux ce qui n'avait pas fonctionné hier. Et je pense que j'ai fait du bon boulot", a commenté Hurkacz qui affrontera Roger Federer (8e et 8 fois sacré) pour une place en demi-finales.

Le match entre Medvedev et Hurkacz avait été interrompu lundi par la pluie et la nuit alors que le Russe menait 6-2, 6-7 (2/7), 6-3, 3-4.

Le Polonais de 24 ans réalise à Wimbledon son meilleur parcours en tournoi du Grand Chelem.

Face à Federer, qu'il admire et qui lui a fait choisir la pratique du tennis, Hurkacz "espère avoir un peu de soutien du public", a-t-il confié.

Pour Medvedev, qui venait de remporter le tournoi sur gazon de Majorque, c'est une jolie série qui s'est arrêtée mardi. A 25 ans et pour son quatrième Wimbledon, il avait franchi pour la première fois le troisième tour.

Son meilleur résultat en Grand Chelem reste donc ses finales à l'US Open 2019 et à l'Open d'Australie 2021.

