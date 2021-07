Wimbledon: Sabalenka écarte Jabeur et jouera sa première demi-finale

Publicité Lire la suite

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP)

Aryna Sabalenka, 4e mondiale, s'est qualifiée mardi pour les demi-finales de Wimbledon en battant la Tunisienne Ons Jabeur (24e) 6-4, 6-3 au terme d'un match bien plus accroché que ne le laisse penser le score.

"C'est toujours dur contre Ons. Je suis très heureuse de cette victoire", a commenté la Bélarusse de 23 ans qui avait perdu leur précédente rencontre, en 2020 au 3e tour de Roland-Garros.

"De l'extérieur on a peut-être l'impression que tout va bien pour moi, mais je suis très heureuse en fait d'avoir réussi à gagner tous ces matches", a ajouté la joueuse qui n'avait encore jamais franchi les 8es de finale d'un Majeur.

Sabalenka jouera donc sa première demie de Grand Chelem contre la Tchèque Karolina Pliskova (13e), qu'elle a battue lors de leurs deux premières rencontres et notamment sur le gazon d'Eastbourne en 2018, en quarts de finale.

"Quoi qu'il ait pu arriver par le passé, ce sera difficile. Son jeu s'adapte très bien au gazon", a estimé Sabalenka.

Contre Jabeur, elle a su maintenir la pression tout au long du match.

La Tunisienne a ainsi sauvé quatre balles de set à 5-4 pour son adversaire dans la première manche, avant de céder sur la cinquième.La joie de la Bélarusse Aryna Sabalenka, après avoir battu la Tunisienne Ons Jabeur, 6-4, 6-3, en quart de finale du tournoi de Wimbledon, le 6 juillet 2021 à Londres

Dans la seconde, Sabalenka a réussi le break à 5-3 et a réussi à conclure sur sa mise en jeu, même si Jabeur a eu une occasion de débreaker.

De son côté, en arrivant jusqu'en quarts de finale à Wimbledon, Jabeur a réussi à égaler son meilleur résultat en Grand Chelem déjà atteint à l'Open d'Australie en 2020 où elle était devenue la première joueuse du monde arabe à se hisser à ce niveau d'un Majeur.

Elle est donc désormais la première joueuse du monde Arabe à avoir atteint les quarts sur le gazon du All England Lawn Tennis Club après un parcours digne du Walk of Fame de Los Angeles: elle a en effet éliminé tour à tour Venus Williams (sacrée cinq fois à Wimbledon), Garbine Muguruza (lauréate en 2017) et Iga Swiatek (9e et vainqueur de Roland-Garros 2020).

