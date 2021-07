XV de France: des Bleus nouvelle vague à l'assaut de l'Australie

Publicité Lire la suite

Brisbane (Australie) (AFP)

Libérés... délivrés? Le XV de France sort de la quatorzaine imposée par les autorités australiennes pour affronter les Wallabies, mercredi, premier test match de la tournée estivale des Bleus rajeunis et privés de leurs cadres.

Le troisième ligne Anthony Jelonch capitaine, une charnière Baptiste Couilloud-Louis Carbonnel, un joueur issu de Pro D2 Melvyn Jaminet à l'arrière... c'est une équipe de France new look qui disputera le premier match de l'ère Fabien Galthié dans l'hémisphère sud.

Au terme d'une saison à rallonge, le XV de France était parti en Australie sans ses tauliers, laissés au repos (Jalibert, Vakatawa...) ou blessés (Ollivon, Fickou...), ni les Toulousains (Ntamack, Dupont...) et les Rochelais (Alldritt, Dulin...), finalistes du Top 14.

Quatorze jours après avoir posé les pieds en Australie, après une préparation "difficile", selon le manager Raphaël Ibanez, le staff des Bleus a donc décidé d'aligner une équipe où le deuxième ligne de Toulon Romain Taofifenua (30 ans) sera, avec 25 capes, le joueur le plus expérimenté pour le premier de trois matches en dix jours à peine.

Vingt-quatre ans et six sélections de moyenne, cela peut sembler un peu juste pour affronter les double champions du monde (1991 et 1999), en quête de rachat après une Coupe du monde 2019 décevante, terminée dès les quarts de finale.

"Nous avons sélectionné la meilleure équipe du moment, selon nous. Il nous semble que c'est l'équipe la plus compétitive qui peut se présenter à Brisbane", a rétorqué le sélectionneur des Bleus.

"Les joueurs ont tout à gagner. C'est l'opportunité pour beaucoup de s'affirmer, de se révéler, et de prendre une place dans le wagon du XV de France à deux ans et demi de la Coupe du monde" 2023, avait d'ailleurs tweeté Galthié dans le week-end.

- Big bizuts -

Il n'aura pas non plus oublié que ses réservistes avaient tenu la dragée haute aux vice-champions du monde anglais (22-19 a.p.), en finale de la Coupe d'automne des nations.

#photo1

Le patron des Bleus, qui avait justement deviné la composition des Wallabies "à trois ou quatre joueurs près", sait en effet à quoi s'attendre à Brisbane.

"Ca va être une équipe qui va chercher à mettre beaucoup d'intensité, de 'physicalité', comme dirait Shaun Edwards (entraîneur en charge de la défense, NDLR). Ils vont essayer de nous dominer physiquement, de nous faire mal...", a estimé Galthié.

"Ils s'imaginent qu'on est une équipe jeune donc un peu inexpérimentée. Ils s'imaginent qu'on va les regarder jouer et donc ils vont chercher à prendre de la place et à nous dominer physiquement", a-t-il ajouté.

Reste que ces jeunes Bleus ont un sacré défi devant eux: le XV de France ne s'est plus imposé en Australie depuis le 30 juin 1990 et une victoire 28-19, seulement le quatrième succès français sur l'île-continent de l'histoire.

Depuis, les Français n'ont remporté que six de leurs vingt-quatre dernières oppositions avec l'Australie, dont onze "Down Under". Ils restent également sur un revers 25-23, en novembre 2016, au Stade de France.

Privés du demi de mêlée Nic White ou de l'ouvreur James O'Connor, les Wallabies resteront toutefois "une équipe plus physique, plus agressive, plus portée sur l'intensité et sur l'envie de porter le ballon que sur la tactique, l'occupation et la gestion", selon Galthié. Un premier test pour les bleus des Bleus.

© 2021 AFP