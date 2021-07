A Avignon, l'échappée belle d'artistes sud-africains

Publicité Lire la suite

Avignon (AFP)

Il y a ceux qui ont été rattrapés par le Covid-19 à Johannesbourg et ceux qui ont pu quitter Le Cap à temps. L'artiste sud-africain Brett Bailey, lui, n'en revient toujours pas d'être au Festival d'Avignon.

Ayant échappé à l'enfer de la troisième vague en Afrique du Sud - actuellement le pays le plus touché du continent, avec un nombre de contaminations record -, le metteur en scène, dramaturge et plasticien se dit "extrêmement chanceux" de se trouver avec son équipe de 15 personnes au gymnase du Lycée Aubanel, à Avignon, où il présente "Samson", inspiré du mythe biblique.

Cinq jours plus tôt, il était interviewé par l'AFP alors qu'il était encore en quarantaine, dans un centre situé à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes... à plus de 200 km de la Cité des Papes.

- Répétitions dans "un paradis" -

"Nous sommes arrivés d'Afrique du Sud à Marseille mardi (22 juin, ndlr), on nous a mis dans un bus et nous sommes arrivés à Savines-le-Lac où on est en quarantaine depuis. Nous n'avons pas quitté ce lieu exquis situé près du lac" de Serre-Ponçon, a-t-il raconté.

Ils sont restés dix jours dans ce lieu, qui est habituellement un centre de vacances et de loisirs pour enfants.

"On est à 50 mètres du lac où on peut se baigner, le Festival nous a fourni tous les équipements de son, des micros, des hauts-parleurs, et nous répétions dans un petit maquis. C'est un paradis", a déclaré l'artiste, qui dirige la compagnie "Third World Bunfight" basée au Cap.

"C'est une expérience extraordinaire, car en Afrique du Sud, il y a des confinements partout, c'est terrible ce qui se passe. Si on avait quitté une semaine plus tard, on n'aurait pas pu présenter le spectacle. On l'a échappé belle", a encore expliqué Brett Bailey, qui a rejoint Avignon le week-end dernier.

Sa compatriote, la chorégraphe Dada Masilo, n'a pas eu la même chance. La veille même de l'ouverture du Festival lundi, il a été annoncé que son spectacle, "Le Sacrifice" - une relecture du ballet "Le Sacre du printemps - était annulé car "plusieurs membres l’équipe sont touchés par la Covid-19 ou cas contact".

Connu pour ses oeuvres iconoclastes - des installations, des pièces de théâtre ou des opéras qui traitent souvent de l'héritage post-colonial -, Brett Bailey présente "Samson", en première européenne.

"C'est une interprétation de l'histoire biblique mais c'est situé à notre époque, marquée par la xénophobie, les migrations de masse et le racisme", explique-t-il.

Samson est consacré à Dieu pour libérer son peuple des Philistins et il lui est interdit de se couper les cheveux, source de sa force extraordinaire. Il représente "la colère des populations réprimés qui ont été marginalisées pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elles explosent", explique Brett Bailey.

- "Des gens en colère"

"C'est une histoire sud-africaine mais ce sont des évènements qui arrivent dans le monde entier : en Israël, en Palestine, dans le Tigré (en Ethiopie, ndlr), en Colombie, en Irak, en Syrie", souligne l'artiste, né en 1967 dans une famille blanche et qui a grandi sous l'apartheid. "Je pense que ça fait partie du +Zeitgeist+ (esprit du temps) du moment : des gens en colère".

"Partout, les gens en ont assez de la répression", ajoute encore le metteur en scène, dont "Exhibit B" avait créé la polémique à Paris en 2014. Ce spectacle dénonçait en douze tableaux vivants les crimes commis pendant la période coloniale en Afrique et en Europe.

Fasciné par le chamanisme et d'autres rituels, Brett Bailey a fait appel à Elvis Sibeko pour interpréter Samson. Ce danseur-chorégraphe est également un "sangoma", un de ces guérisseurs traditionnels qui jouent aussi le rôle de conseillers et de médiateurs communautaires.

"Ce n'est pas juste une question politique, mais aussi personnelle. On garde beaucoup de choses réprimées en nous... et à un moment donné, cette colère va exploser".

