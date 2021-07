Wimbledon: Roger Federer éliminé en quart de finale par Hubert Hurkacz

Publicité Lire la suite

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP)

Roger Federer, qui avait fait de Wimbledon son objectif après plus d'un an d'absence et une double opération d'un genou, a été éliminé en quart de finale par le Polonais Hubert Hurkacz (18e mondial) 6-3, 7-6 (7/4), 6-0.

Le Suisse, qui aura 40 ans en août et rêvait d'un 9e sacre sur la gazon londonien pour porter à 21 son record de titres du Grand Chelem, laisse donc Hurkacz avancer en demi-finale. Le Polonais affrontera Félix Auger-Aliassime (19e) ou Matteo Berrettini (9e) pour une place en finale.

