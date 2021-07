Opiacés: 15 Etats américains acceptent le plan de restructuration du laboratoire Purdue

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Quinze Etats américains, qui s'opposaient au plan de restructuration du laboratoire Purdue accusé d'avoir déclenché la crise des opiacés avec son médicament OxyContin, ont finalement accepté ses propositions, selon des documents de justice déposés dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon le rapport d'un médiateur enregistré auprès du tribunal fédéral des faillites de New York, parmi les 15 Etats figurent ceux de New York et du Massachusetts, dont les procureurs s'étaient montrés particulièrement agressifs contre Purdue et ses propriétaires, la famille Sackler.

La procureure de l'Etat de New York, Letitia James, devait s'en expliquer lors d'un point presse jeudi matin.

L'accord que les 15 Etats ont accepté devrait permettre de mettre en œuvre un plan de sortie de faillite par lequel Purdue proposait de payer quelque 4,3 milliards de dollars.

L'accord annoncé par le médiateur prévoit le paiement de 50 millions de dollars supplémentaires par les propriétaires de Purdue, la famille Sackler, qui devra également rendre publics des "dizaines de millions de documents" restés confidentiels jusqu'ici, notamment sur ses échanges avec ses avocats.

Le laboratoire Purdue, qui s'est déclaré en cessation de paiement en septembre 2019, avait accepté en octobre 2020 de plaider coupable de fraude et violation des droits sur les pots-de-vin, en lien avec sa promotion agressive du médicament anti-douleur aux opiacés OxyContin, dont il connaissait le caractère addictif.

Dans le cadre d'un accord avec le ministère américain de la Justice évalué à plus de 8 milliards de dollars, Purdue avait aussi annoncé qu'il allait se réorganiser pour aider à lutter contre ce fléau des overdoses opiacées.

L'OxyContin est vu comme le déclencheur de la crise des opiacés, qui ont provoqué plus de 500.000 morts par overdoses en 20 ans aux Etats-Unis.

Après l'accord annoncé dans la nuit, il reste encore 10 Etats, dont la Californie, qui refuse les propositions de Purdue et la famille Sackler, propriétaire du laboratoire.

La crise des opiacés a déclenché une montagne de litiges aux Etats-Unis, visant Purdue et d'autres grands laboratoires ayant vendu des médicaments opiacés, mais aussi les distributeurs, grossistes et pharmacies, et médecins prescripteurs.

Souvent initiés par des Etats et des collectivités locales, ces actions en justice réclament des milliards de dollars de compensation pour le coût de cette crise, qui constituait la principale crise sanitaire américaine avant la pandémie.

