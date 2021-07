Covid: Pécresse et Guerini veulent rendre les tests payants

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!) et le délégué général de LREM Stanislas Guerini sont tous deux favorables à faire payer les tests anti-Covid "de confort" pour inciter à la vaccination, ainsi qu'à une extension du pass sanitaire.

"Je pense que les tests PCR, les tests antigéniques qu'on dit de confort, ceux qu'on fait pour pouvoir voyager, pour aller dans des lieux de concerts, de spectacles, il faut désormais les rendre payants parce que ça coûte très cher à la Sécurité sociale et ce n'est pas incitatif à la vaccination", a plaidé sur France 2 Mme Pécresse.

"Je crois que on doit donner la possibilité à tout le monde de continuer soit à se tester, soit à se faire vacciner, mais que le passage en tests payants des tests de confort aura un effet sur les comportements suffisamment fort pour se dire: oui, ça vaut le coup de faire un vaccin gratuit", a expliqué sur Public Sénat M. Guerini.

"Il ne faut pas avoir le pass sanitaire honteux, c'est un outil formidable de protection de nos concitoyens, je suis favorable à ce qu'on puisse avoir un usage étendu du pass sanitaire", par exemple dans les restaurants, a ajouté le patron de LREM.

Pour Mme Pécresse aussi, le pass sanitaire "va devoir être renforcé quand on se rend dans des lieux où il y a vraiment des grands rassemblements".

"C’est peut-être une mesure qui ne fera pas plaisir, mais au nom de l’intérêt général il faut renforcer et développer le pass sanitaire", avait réclamé le président des Hauts-de-France (ex-LR) et candidat à la présidentielle Xavier Bertrand mercredi sur BFMTV et RMC.

Valérie Pécresse a également annoncé la mise en place par la région et l'Agence Régionale de Santé de "centres de vaccination éphémères sur les îles de loisirs" d'Ile-de-France.

Sur l'obligation de vaccination pour les soignants, elle est plus réservée: "à ce stade, je préfère encore l'incitation", à la différence de Stanislas Guerini qui y est favorable.

"Ce qui serait difficilement compréhensible, c'est que des personnes dont l'engagement est de protéger, de servir nos concitoyens, puissent répandre le virus", a-t-il argumenté.

