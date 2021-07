Tour de France : Mark Cavendish remporte la 13e étape et égale le record de victoires d'Eddy Merckx

Le Britannique Mark Cavendish a remporté au sprint sa 34e victoire sur le Tour de France vendredi à Carcassonne, lors de la 13e étape. Il égale ainsi le record du légendaire Eddy Merckx.

Et de quatre ! Et de 34 ! En s'adjugeant la 13e étape du Tour de France, le Britannique Mark Cavendish a remporté sa quatrième étape sur cette édition 2021 et la 34e de sa carrière sur la Grande boucle. Une performance qui lui fait égaler le record de succès de la légende belge Eddy Merckx.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a conservé le maillot jaune après cette étape de transition dans le Languedoc.

Treize ans après ses premières victoires dans le Tour, Cavendish, porteur du maillot vert du classement par points, s'est à nouveau imposé. À Carcassonne, le natif de l'île de Man a devancé... son coéquipier, le Danois Michael Morkov, qui n'a pas semblé forcer jusqu'à la ligne. Le Belge Jasper Philipsen a pris la troisième place.

Un come-back inespéré pour le vétéran

Quasi-chômeur à la fin de l'année dernière, Cavendish est revenu, à 36 ans, au premier plan cette saison en retrouvant l'équipe dirigée par Patrick Lefevere. Il a renoué avec le succès au Tour de Turquie et a été titularisé tardivement pour le Tour, en remplacement du maillot vert 2020, l'Irlandais Sam Bennett.

À l'inverse de Merckx, le champion toutes catégories du cyclisme qui a gagné sur tous les terrains dans le Tour entre 1969 et 1975, Cavendish a obtenu ses 34 victoires au sprint, son domaine de prédilection.

La réaction de Mark Cavendish : "Je peux pas y croire, je pensais pas au record, je suis tellement mort, il faisait tellement chaud, avec le vent en plus, sur la fin ça montait légèrement... Je suis mort, les garçons ont été incroyables encore une fois." #TDF2021 pic.twitter.com/AWkaSnUcY1 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 9, 2021

Dans l'étape de quelque 220 kilomètres reliant Nîmes à Carcassonne, le Britannique a bénéficié du travail de son équipe qui a contrôlé la course. La formation belge a verrouillé le peloton d'abord derrière trois coureurs, le Français Pierre Latour, l'Israëlien Omer Goldstein et l'Américain Sean Bennett, puis dans le final.

La Deceuninck, aidée à l'occasion par l'équipe Alpecin du Belge Jasper Philipsen, a laissé le trio échappé dès le 27e kilomètre à moins de cinq minutes. Sans prendre le moindre risque puisqu'elle s'est rapprochée à 2 minutes à 100 kilomètres de l'arrivée. Goldstein et Latour, les derniers à tenir bon, ont été repris à l'approche des 50 derniers kilomètres peu après une chute massive qui a jeté à terre une bonne vingtaine de coureurs et provoqué trois abandons (Roger Kluge, Simon Yates, Lucas Hamilton).

À l'approche du final, Quentin Pacher a tenté sa chance en solitaire, aux 45 kilomètres. Le Français a résisté jusqu'aux 19 kilomètres, s'octroyant le dossard du plus combatif du jour.

Mark Cavendish a signé la 155e victoire de sa carrière, sa 52e dans les grands tours puisqu'il s'est imposé aussi 15 fois dans le Giro et 3 fois à la Vuelta. Le record des victoires d'étapes dans un grand tour est toutefois détenu par l'Italien Mario Cipollini, vainqueur à 42 reprises dans le Giro entre 1989 et 2003.

Samedi, la 14e étape s'adresse aux baroudeurs entre Carcassonne et Quillan, dans la haute vallée de l'Aude. Le parcours de 183,7 kilomètres comporte cinq côtes ou cols dans les contreforts des Pyrénées.

