Cannes: l'épatante petite musique de Samuel Benchetrit

Cannes (AFP)

vDes marginaux attachants campés par une belle brochette d'acteurs, de Vanessa Paradis à JoeyStar: avec "Cette Musique ne joue pour personne", Samuel Benchetrit a présenté à Cannes un film choral sur des vies cabossées, transformées par le théâtre et la poésie.

Long métrage déjanté, à la fois burlesque et poétique, et se déroulant dans la ville portuaire de Dunkerque (Nord) le dixième film du réalisateur français ("J'ai toujours rêvé d'être un gangster") met en scène des héros mi-dockers mi-malfrats et une comédienne en devenir qui s'identifie à son prochain rôle, Simone de Beauvoir.

François Damiens, Ramzy Bedia, Gustave Kerven, Bruno Podalydès, Vincent Macaigne et Valeria Bruni Tedeschi sont au casting de cette comédie qui joue à fond le registre de l'absurde pour mieux souligner le bouleversement que vont connaître leurs personnages à travers l'art et le développement personnel.

"J'ai toujours aimé les copains ouvriers de mon père qui travaillaient dans une usine de serrures ou les voisins de notre cité HLM. Des durs au cœur tendre qui me touchaient", confie à l'AFP Samuel Benchetrit. "On a tous un poème en nous. Picasso a dit: +dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant+. On a tous été artiste pendant l'enfance. Une fois adultes, beaucoup d'entre-nous s'en empêchent".

"J'avais envie d'un film heureux, drôle et amoureux. Des histoires de mecs confrontés à l'amour et dont ce n'est pas forcément l'univers. Il y a de plus en plus de solitude dans ce monde, alors qu’on est de plus en plus nombreux. Le sens de la vie, c’est la rencontre", ajoute Samuel Benchetrit.

Le titre pas si énigmatique que cela, est une expression venue au réalisateur lors d'un dîner ennuyeux au restaurant. Samuel Benchetrit décide de s'échapper quelques minutes: "des haut-parleurs jaillissaient des Impromptus de Schubert. Je me suis dit: je serais mieux là, cette musique ne joue pour personne... L'un de mes héros, Jeff (François Damiens) explique que pour que cette musique existe, il suffit de l'avoir aimée".

Vanessa Paradis fera ses débuts sur les planches le 14 septembre, à l'affiche du Théâtre Edouard VII, à Paris dans "Maman". Un rôle écrit sur mesure par Samuel Benchetrit, son époux depuis 2018.

Présenté hors compétition à Cannes, le film sortira le 29 septembre en salles.

© 2021 AFP