Pierre Ménès annonce à l'AFP son départ de Canal+

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Pierre Ménès ne reviendra pas sur Canal+: mis sur la touche depuis la fin mars après des accusations d'agressions sexuelles, le chroniqueur vedette du "Canal Football Club" a annoncé à l'AFP avoir trouvé un accord financier avec la chaîne cryptée, mettant fin à près de 12 ans de collaboration.

L'accord, dont le montant est "strictement confidentiel", a été conclu le 1er juillet, comme l'avait révélé L'Equipe, a précisé Pierre Ménès lors d'un entretien à l'AFP.

"Ce n'est pas un licenciement, c'est moi qui ai demandé à partir", a-t-il assuré. Sollicité par l'AFP, Canal+ n'avait pas confirmé lundi matin ces informations.

L'ancien journaliste de l'Equipe est dans la tourmente depuis la diffusion, le 21 mars sur Canal+, d'un documentaire ("Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste"), sur le sexisme dans les rédactions sportives et la révélation de séquences l'incriminant, coupées au montage à la demande de la direction de la chaîne.

Pierre Ménès, 58 ans, est notamment accusé d'avoir soulevé hors antenne en 2016 la jupe de la journaliste Marie Portolano, co-réalisatrice du documentaire.

Il assure ne pas s'en souvenir en raison de graves problèmes de santé à l'époque: une cirrhose non alcoolique qui l'a éloigné des plateaux pendant sept mois et a nécessité une double greffe du foie et d'un rein.

Il est aussi critiqué pour avoir embrassé de force à la télévision la journaliste Isabelle Moreau en 2011, ainsi que la chroniqueuse Francesca Antoniotti en 2016.

Soupçonné d'avoir voulu protéger son chroniqueur vedette en censurant des passages du documentaire, la chaîne cryptée avait dans la foulée annoncé le lancement d'une enquête interne - dont les résultats n'ont pas encore été dévoilés - et l'avait écarté de l'antenne fin mars. "D'un commun accord", selon Pierre Ménès.

"Je ne me voyais pas revenir à l'antenne avec certaines personnes qui m'ont lâché de façon ignoble", a expliqué le chroniqueur, citant également "le flou qui entoure les droits de la Ligue 1", dont la chaîne cryptée a annoncé se retirer après l'entrée fracassante d'Amazon sur le marché le mois dernier.

Pour la rentrée, il envisage de lancer sa propre plateforme en ligne, toujours en lien avec le milieu du ballon rond.

© 2021 AFP