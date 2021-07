Cannes: "Tralala", la comédie enchantée des Larrieu

Arnaud Larrieu et Mélane Thierry à la 74e édition du Festival de Cannes le 13 juillet 2021.

Cannes (AFP)

Seize ans après "Peindre ou faire l'amour", les frères Larrieu - Arnaud et Jean-Marie -, sont de retour au Festival de Cannes hors compétition avec "Tralala" aux allures de comédie musicale avec Mathieu Amalric en chanteur des rues attiré à Lourdes par une apparition.

Josiane Balasko, Maïwenn, Mélanie Thierry, Denis Lavant, Bertrand Belin et Jalil Lespert campent les autres personnages pittoresques de cette histoire à la fois tendre et burlesque tournée essentiellement dans la cité mariale, ville de naissance des réalisateurs et haut-lieu de pèlerinage catholique.

Dévoilé en sélection officielle, le film sortira en salles le 6 octobre.

Etienne Daho, Dominique A, Bertrand Belin, Jeanne Cherhal, Joseph et Balthazar du duo rap Sein, Philippe Katerine et Keren Ann signent la bande originale du film, avec des chansons inédites écrites ou co-écrites par Arnaud et Jean-Marie Larrieu.

Près de la Gare Montparnasse à Paris, une mystérieuse jeune femme apparait un soir à Tralala (Mathieu Amalric), chanteur des rues qui s'accompagne au ukulélé, et lui délivre un message: "surtout ne soyez pas vous-même!".

Pense-t-il avoir vu la Sainte-Vierge? Il prend le premier train pour Lourdes. une fois sur place, "Tralala" se fait passer par hasard pour un fils disparu vingt ans plus tôt et intègre une famille.

"Les apparitions arrivent en général aux gens qui vont très mal... Nous voulions qu’un miracle survienne à Lourdes, une chose impossible, et à laquelle on puisse pourtant croire", explique Jean-Marie Larrieu.

Depuis longtemps, les deux frères cinéastes rêvaient de signer une comédie musicale : "la musique a toujours été importante dans nos films. Avec Arnaud, on est aussi un peu des musiciens ratés. A 15 ans, on avait monté un groupe...".

Leur chanteur de rue bien campé par Mathieu Amalric, est une sorte de "Boudu sauvé des eaux": "il croise aussi la figure de +Vernon Subutex+ (NDLR: le héros de Virginie Despentes). Un personnage dont le monde et la jeunesse se sont effondrés, avec la possibilité d’un renouveau. Comme Subutex fait redanser le monde, notre personnage peut se révéler et révéler les autres à eux-mêmes...".

