Virus: le premier patient indien connu testé positif pour la deuxième fois

Thiruvananthapuram (Inde) (AFP)

Le premier patient indien officiellement contaminé par le Covid-19, une étudiante qui se trouvait au début de l'épidémie dans la ville chinoise de Wuhan, a été testé positif pour la deuxième fois, a indiqué mercredi à l'AFP un responsable médical indien.

La jeune femme de 21 ans, originaire de l'État du Kerala (Sud-Ouest), et qui n'est pas vaccinée, ne présente aucun symptôme mais est en isolement à son domicile, a déclaré à l'AFP Reena KJ, responsable médicale du district de Thrissur.

Elle a été testée à nouveau positive lors d'un contrôle de routine avant un voyage à New Delhi. "Les équipes médicales sont en contact permanent avec elle", a précisé Reena KJ.

La patiente faisait partie des étudiants en médecine indiens qui avaient fui Wuhan en janvier 2020 après la première apparition du virus dans la ville chinoise.

Elle avait développé des symptômes légers et avait été testée positive le 30 janvier, devenant ainsi officiellement la première patiente indienne atteinte du Covid-19.

Depuis, l'Inde a enregistré près de 31 millions de cas et déplore plus de 410.000 décès, dont beaucoup sont survenus lors d'une vague dévastatrice en avril et mai 2021.

Les experts ont averti qu'une nouvelle vague pourrait frapper l'Inde dans les semaines à venir et les autorités ont lancé une campagne de vaccination très active, toutefois entravée par une grave pénurie de doses.

Le gouvernement s'est fixé pour objectif de vacciner tous les adultes d'ici la fin de l'année, mais la campagne a pris du retard et les grandes villes comme Delhi et plusieurs États disent être à court de vaccins.

L'Inde avait administré plus de neuf millions de doses le 21 juin, après le lancement par le gouvernement d'une nouvelle campagne de vaccination. Mais les chiffres sont depuis redescendus à moins de trois millions de doses par jour.

Le pays a jusqu'à présent vacciné près de 390 millions de personnes, soit un peu moins de 6% de sa population avec deux doses et 23% avec une seule.

Le Kerala est en proie à une forte hausse des cas de Covid-19, plus d'un tiers des cas indiens provenant de cet État. Environ 14.500 cas y ont été recensés mercredi (sur 43.000 au total dans le pays) et les autorités ont annoncé un confinement à partir de ce week-end afin de tenter d'endiguer la propagation.

© 2021 AFP