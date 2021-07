Air France propose d'intégrer les informations sanitaires au billet en amont du voyage

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Air France va proposer à ses clients d'intégrer à leur billet les données sanitaires leur permettant de voyager, afin de fluidifier les passages à l'aéroport.

Les passagers recevront, quelques jours avant le vol, un courrier électronique les invitant à transmettre "leurs documents d'ordre sanitaire via une plateforme en ligne", a précisé jeudi la compagnie dans un communiqué, quatre jours après l'annonce de l'extension du pass sanitaire aux transports longue distance en France.

"Ces documents sont alors vérifiés et sous réserve de leur conformité, un message de confirmation est adressé au client. Les cartes d'embarquement émises porteront alors la mention +Ready to Fly+ (prêt à voler, NDLR) permettant une prise en compte rapide par les équipes Air France en aéroport le jour du départ", a encore indiqué la compagnie.

"Ce service gratuit et facultatif rend également le parcours clients en aéroport plus fluide, en évitant des contrôles successifs", a fait valoir Air France, en soulignant qu'il sera déployé dès samedi vers la Corse et l'Outre-mer, puis "progressivement au cours de l'été sur un nombre croissant de destinations".

La plateforme de transmission respectera les règles européennes sur la protection des données (RGPD), a souligné un porte-parole d'Air France: "les documents téléchargés par les passagers sont stockés temporairement pour le temps strictement nécessaire à la vérification puis sont détruits".

Face à la menace du variant Delta du Covid-19, le président de la République a annoncé lundi l'extension du pass sanitaire aux transports de longue distance en France: trains, autocars et avions. Il était déjà nécessaire de présenter un certificat d'immunité ou de test négatif pour voyager en avion vers l'étranger.

