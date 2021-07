Basket: la Draft NBA revient à Brooklyn le 29 juillet

L'ailier congolais Jonathan Kuminga sera l'une des têtes d'affiche de la Draft NBA qui sera organisée le 29 juillet à New York, au Barclays Center, la salle des Brooklyn Nets

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

La Draft NBA reviendra le 29 juillet à New York, au Barclays Center, la salle des Brooklyn Nets, avec l'ailier congolais Jonathan Kuminga parmi les têtes d'affiche, a annoncé jeudi la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

Cette salle avait accueilli sans interruption, de 2013 à 2019, la sélection des jeunes talents de la NBA. L'édition 2020 avait eu lieu virtuellement, en distanciel, en raison de la pandémie de Covid-19.

Les joueurs les plus convoités seront Cade Cunningham, Jalen Green et Jalen Suggs, ainsi que le géant Evan Mobley (2,13 m) et Jonathan Kuminga.

Les spectateurs seront à nouveau les bienvenus cette année, avec le premier choix pour les Detroit Pistons qui ont remporté la loterie de la Draft.

Ce sera la première fois que la Draft NBA est organisée en juillet depuis la toute première édition en 1947, quand la Ligue s'appelait encore la Basketball Association of America.

Derrière Detroit, les prochains clubs à pouvoir choisir un joueur, dans l'ordre, seront Houston, Cleveland, Toronto, Orlando et Oklahoma City.

Orlando aura aussi le 8e choix alors qu'Oklahoma City aura les 16e et 18e choix, et Houston les 23e et 24e choix au premier tour.

© 2021 AFP