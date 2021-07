Italie: Giroud à Milan pour épauler Ibrahimovic

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

L'attaquant international français Olivier Giroud, abonné au banc à Chelsea, va découvrir la Serie A la saison prochaine sous le maillot de l'AC Milan, où il va permettre de faire souffler plus souvent la star Zlatan Ibrahimovic.

Il a atterri jeudi à l'aéroport milanais de Linate, a constaté un photographe de l'AFP, au lendemain de la confirmation de son arrivée par le directeur technique de l'AC Milan Paolo Maldini. Il devrait signer son contrat dans les prochaines heures.

A bientôt 35 ans, Giroud débarque ainsi dans un championnat où l'âge des attaquants ne les empêche généralement pas de briller.

Outre "Ibra" et ses quasi-40 ans, toujours fer de lance et âme des Rossoneri, les filets de la Serie A tremblent encore souvent sur des frappes de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur la saison dernière à 36 ans avec 29 réalisations, ou de Fabio Quagliarella, meilleur buteur en activité qui, à 38 ans, a prolongé l'aventure encore un an à la Sampdoria.

Loin des pelouses anglaises où la jeunesse est largement plus en avant et après un Euro difficile vécu dans l'ombre du grand revenant Karim Benzema, le champion du monde 2018 va découvrir un troisième championnat européen.

Après avoir fait ses armes en Ligue 2, le natif de Chambéry a joué en Ligue 1 à Montpellier (2010-12, avec un titre de champion en 2012) avant de rejoindre la Premier League anglaise (Arsenal de 2012 à janvier 2018, puis Chelsea depuis). Avec un joli palmarès lors de ces années anglaises: quatre Coupes d'Angleterre, une Ligue Europa et la Ligue des champions cette saison.

- Avec Maignan et Theo Hernandez -

Chelsea avait annoncé début juin sa prolongation jusqu'en juin 2022 en vertu d'une clause de son contrat, mais le joueur n'a jamais eu l'intention de poursuivre avec les "Blues", trop souvent laissé sur la banc à son goût par l'entraîneur Thomas Tuchel.

A Milan, il semble avoir les épaules et l'expérience pour représenter une vraie alternative à "Ibra" et ainsi permettre à l'entraîneur Stefano Pioli de mieux gérer le Suédois. Lequel n'a guère disputé plus d'un match sur deux la saison dernière en raison de plusieurs blessures et du Covid-19.

Touché au genou gauche en fin de saison, blessure qui l'a privé de l'Euro avec la Suède, "Ibra" a été opéré le 18 juin et personne ne sait encore vraiment quand il sera prêt à démarrer la saison à 100%.

Mario Mandzukic, recruté en janvier pour tenir ce rôle de "vice-Ibra", n'a pas pu assurer en raison lui aussi d'un physique défaillant. Le Croate a quitté la Lombardie après seulement quelques mois.

Giroud, avec son physique et sa capacité à jouer dos au but, semble avoir les caractéristiques idoines pour se fondre dans un système à une pointe, taillé par Stefano Pioli pour "Ibra". Il est sans doute moins certain de voir les deux alignés ensemble, même si la presse italienne ne l'exclut pas totalement.

Celui que ses "potes" appellent le "phénix grenoblois" va aussi pouvoir faire partager son vécu dans une équipe peu expérimentée au niveau international, qui aura sans doute besoin de son appui en Ligue des champions.

Giroud va par ailleurs retrouver un Milan très "français" avec notamment Theo Hernandez, frère de l'international Lucas Hernandez (Bayern Munich), et le troisième gardien des Bleus Mike Maignan, recruté pour combler l'immense trou laissé dans les buts par le départ au Paris SG de Gianluigi Donnarumma.

