Olivier Faure raille le double discours de "Docteur Manu et Mister Macron"

Paris (AFP)

Le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure a raillé vendredi sur Franceinfo, le discours "variable" de "Docteur Manu et Mister Macron", sur la démission de ministres mis en examen, sur les retraites ou encore sur le pass sanitaire.

Interrogé pour savoir si le Ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti devait démissionner s'il était mis en examen ce vendredi, Olivier faure a rappelé qu'Emmanuel Macron avait, "quand il était candidat à l'élection présidentielle", prôné cette doctrine: quand un ministre est mis en examen, il doit démissionner.

"Ce que j'observe, sur ce sujet-là (Eric Dupond-Moretti, ndlr), comme sur les retraites, comme sur le pass sanitaire, c'est qu'il y a Docteur Manu et Mister Macron", a souligné Olivier Faure.

"Si on veut que les Françaises et les Français s'intéressent à nouveau à la vie politique, si on veut que la défiance ne l'emporte pas, il faut tenir ses engagements", assure-t-il, déplorant, de la part d'Emmanuel Macron, un "discours variable selon les circonstances et l'intérêt du chef de l'Etat".

Sur les retraites, Olivier Faure rappelle qu'au moment de la campagne présidentielle, Macron disait "62 ans, on y reste, on n'y touchera pas". Après le grand Débat, "il redit la même chose, que ce serait même hypocrite que de vouloir décaler l'âge légal de départ à la retraite", insiste le premier secrétaire.

"Et aujourd'hui, on apprend que finalement, si, il fera cette réforme des retraites, et qu'il faudra reculer l'âge légal de départ à la retraite" à 64 ans, s'insurge-t-il.

