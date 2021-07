XV de France: encore des regrets pour les Bleus en Australie

Publicité Lire la suite

Brisbane (Australie) (AFP)

Epatant mais déconfit, le XV de France est tombé les armes à la main 33 à 30 lors d'un match étouffant, le troisième et dernier match de la série face aux Wallabies, samedi à Brisbane.

Après s'être pris les pieds dans le tapis (23-21) le 7 juillet et s'être relevé une semaine plus tard (28-26), les Bleus ont donc une nouvelle fois chuté de justesse, faisant une croix sur leur première tournée victorieuse en Australie depuis 1972.

La dernière fois que la France est rentrée de l'hémisphère Sud avec deux victoires, c'était en 1994 et des succès 22-8 puis 23-20 en Nouvelle-Zélande.

Samedi, à Brisbane, les Bleus ont donc touché du doigt l'exploit, en l'absence des cadres, restés en France, blessés ou au repos.

Les Bleus de 2021, privés d'Antoine Dupont, Romain Ntamack, Grégory Alldritt, Charles Ollivon ou Gaël Fickou, n'ont pu rejoindre Armand Vaquerin, Jean-Claude Skrela, Jo Maso ou Pierre Villepreux, derniers vainqueurs français d'une tournée en Australie, il y a 49 ans (nul 14-14 et victoire 16-15).

Depuis, les Bleus se sont cassés les dents "Down Under" en 1981, 1990, 1997, 2002, 2008 et 2014.

Frustrant. Car les hommes de Fabien Galthié avaient, semble-t-il, les qualités pour dominer les Wallabies, réduits à quatorze au bout de cinq minutes de jeu après le carton rouge récolté par l'ailier des Wallabies Marika Koroibete, pour un plaquage haut sur le capitaine des Bleus Anthony Jelonch.

- Casse-tête pour Galthié -

Les Français ont de la ressource, à l'image de l'arrière de Perpignan Melvyn Jaminet, zéro minute en Top 14 mais 15 points au pied (6 sur 7), ou du troisième ligne Cameron Woki, auteur d'un essai de globe trotter (36e), en sautant au dessus du regroupement australien.

Ils auraient pu (du?) se donner un peu d'air face à des Wallabies sans imagination. Mais ce XV de France-là aime jouer avec le feu: les deux dernières oppositions face à l'Australie avaient basculé dans la dernière minute. La troisième s'est jouée dans les dix dernières, dans un duel entre Lolesio (deux pénalités 73e, 79e) et Jaminet (une pénalité 74e).

Avant que les Bleus, confiants, ne tentent de jouer la dernière pénalité du match à la main. En vain.

La fatigue, sans doute. Puisque six joueurs (Jaminet, Penaud, Vincent, Couilloud, Jelonch et Barlot) ont triplé, disputant les trois matches de la tournée.

Le manque d'expérience aussi. Avec 22 néophytes au départ de la tournée et seuls trois joueurs à plus de 20 sélections (Damian Penaud, Teddy Thomas, Romain Taofifenua), les hommes de Fabien Galthié étaient venus en Australie pour apprendre.

Avant de décoller, le manager des Bleus Raphaël Ibanez avait d'ailleurs réclamé "une tournée des révélations". Il a été entendu. Et presque plus.

