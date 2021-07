L'Ouest américain brûle, un fournisseur d'électricité mis en cause

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les incendies continuaient lundi leur course effrénée à travers l'Ouest américain, un fournisseur d'électricité californien - déjà responsable de l'incendie le plus meurtrier de l'Etat - étant mis en cause dans le départ de certains de ces feux.

La saison des feux ne fait que commencer et 80 gros incendies sévissent déjà à travers les Etats-Unis, où ils ont consumé plus de 4.700 km² de végétation.

Les pompiers s'inquiètent notamment de la progression du Tamarack Fire qui a subitement pris de l'ampleur au sud du lac Tahoe, à cheval entre la Californie et le Nevada. Les autorités ont ordonné aux habitants de plusieurs villages d'évacuer la zone et une portion du Pacific Crest Trail, un des sentiers de randonnée les plus prisés d'Amérique, a du être fermée.

"Ce feu est un véritable fléau, et nous nous préparons à un combat intense" ces prochains jours, a-t-il annoncé.

Des prévisions d'orages, d'un temps toujours très chaud, sec et venteux, devraient rendre leur tache encore plus ardue.

Très proche de la Californie, l'incendie menace aussi le réseau électrique de cet Etat et les autorités veulent à tout prix éviter que des millions de personnes soient plongées dans le noir, comme ce fut le cas les années précédentes lorsque le réseau était trop sous tension.

- Lignes électriques défectueuses -

D'autant qu'un gros fournisseur d'électricité californien, Pacific Gas and Electric (PG&E) est lui-même accusé d'être à l'origine d'un gros brasier dans l'Etat, le Dixie Fire, selon une enquête préliminaire.

C'est déjà ce fournisseur d'électricité qui avait plaidé coupable d'avoir causé l'incendie le plus meurtrier de l'histoire récente de Californie, à cause de lignes défectueuses, tout proche de là où le Dixie Fire fait des ravages.

Le Camp Fire avait presque rayé de la carte la petite ville de Paradise et tué 86 personnes.

Basé à San Francisco, Pacific Gas and Electric (PG&E) est depuis des années accusé de faire passer les profits et ses actionnaires avant la sécurité du public, avec des installations désuètes et des manquements répétés à l'entretien et au débroussaillage de ses lignes à haute tension.

Le groupe "coopère dans l'enquête des pompiers de Californie" autour du Dixie Fire, a fait savoir le groupe à l'AFP.

