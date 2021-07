Australie: Adélaïde va à son tour être confinée

Publicité Lire la suite

Adélaïde (Australie) (AFP)

Adélaïde sera à compter de mardi soir la troisième grande ville australienne soumise à une obligation de confinement, au moment où l'immense île-continent peine à enrayer la progression du très contagieux variant Delta du coronavirus.

Cinq cas de Covid-19 ont été détectés dans l'Etat d'Australie méridionale (sud), dont Adélaïde est la capitale, qui va donc connaître le même sort qu'une vaste zone autour de Sydney et que l'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale.

Cette décision signifie que 14 des 25 millions d'Australiens seront confinés.

"A partir de 18H00 ce soir, l'Australie méridionale entre en confinement", a déclaré le Premier ministre de cet Etat, Steven Marshall, en précisant que cette mesure serait en vigueur sur une période initiale de sept jours. "Nous ne le faisons pas de gaîté de coeur, mais nous pensons que nous n'avons qu'une occasion de régler cela".

L'Australie a longtemps été encensée pour ses bons résultats initiaux dans la gestion de la pandémie, qui ont essentiellement été dus à la fermeture très stricte des frontières de l'immense île-continent.

Mais elle enregistre actuellement une centaine de nouveaux cas par jours, qui compliquent les opérations de traçage des contaminations. Le chiffre peut paraître insignifiant au regard du nombre de cas de coronavirus dans d'autres grands pays. Mais il est un défi pour l'Australie qui a depuis le début opté pour une stratégie de "zéro cas".

La campagne de vaccination est par ailleurs extrêmement lente --11% de la population est vaccinée-- au moment où nombre de pays développés commencent à envisager le monde d'après.

Le foyer de Sydney est vraisemblablement parti d'un chauffeur non vacciné qui prenait en charge des équipages de compagnies aériennes et qui a été testé positif mi-juin. Le virus a depuis franchi les frontières entre les Etats et une centaine de nouveaux cas sont désormais enregistrés chaque jour.

L'Etat du Queensland (nord-est) est également sur ses gardes après avoir découvert qu'une femme qui s'était rendue dans plusieurs sites touristiques était positive au coronavirus.

