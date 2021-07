Le milliardaire Jeff Bezos a décollé pour l'espace dans son vaisseau Blue Origin

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'est envolé mardi dans l'espace à bord de la fusée New Shepard, assemblée par sa société Blue Origin, une nouvelle étape dans la course des milliardaires au tourisme spatial.

Direction l'espace pour Jeff Bezos. L'homme le plus riche de la planète, a décollé mardi 20 juillet à bord d'un vaisseau Blue Origin, selon des images en direct fournies par sa société de tourisme spatial.

Le propulseur New Shepard, avec à son sommet une capsule transportant Jeff Bezos et trois autres passagers, s'est envolé de la base spatiale de la compagnie dans le désert du Texas à 08 H 11 locales (13 H 11 GMT), avec quelques minutes de retard sur l'horaire prévu, et devrait atteindre l'espace après quelques minutes d'ascension.

Début juillet, l'homme d'affaires britannique Richard Branson avait réussi son premier vol dans l'espace à bord de son avion-fusée Virgin Galactic.

