Wall Street rebondit après le décrochage de lundi

El New York Stock Exchange (NYSE) en Wall Street (New York) el 23 de marzo de 2021

New York (AFP)

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, rebondissant après un décrochage lundi lié aux risques que fait peser la résurgence du coronavirus sur la reprise économique mondiale.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 1,18% à 34.362,39 points, le Nasdaq 0,36% à 14.326,30 points et l'indice élargi S&P 500 0,77% à 4.291,45 points.

Après avoir abandonné jusqu'à 2,72% en séance lundi, l'indice Dow Jones avait limité les dégâts avant la clôture hier, pour finir en baisse de 2,09%.

"Il n'y avait pas de nouvelles particulières pour enclencher ce mouvement (de fin de séance), mais ce rebond est encore à l'oeuvre ce matin", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

Même si le marché avait quelque peu retrouvé ses esprits mardi, son niveau de volatilité, mesuré par l'indice VIX, demeurait élevé, signe d'une certaine nervosité ambiante.

Les doutes des opérateurs se manifestaient aussi par un nouveau repli du taux des emprunts d'Etat américains à 10 ans, qui se situait à 1,14%, son plus bas niveau depuis début février, après être brièvement descendu en-dessous de 1,13%.

"La clé, aujourd'hui, ne sera pas comment le marché ouvre, mais la manière dont il termine" la séance, a prévenu Patrick O'Hare, la question étant de savoir "s'il peut conserver cet élan ou s'il retombe".

La publication mardi des permis de construire aux Etats-Unis pour juin, qui s'est affiché en baisse de 5,1% par rapport à mai, a laissé entrevoir un ralentissement de l'activité dans la construction dans les prochains mois.

Parmi les valeurs de la cote, le groupe de services pétroliers Halliburton (+1,03% à 19,56 dollars) a publié mardi un bénéfice net trimestriel légèrement supérieur aux attentes, mais a fait moins bien que prévu sur le chiffre d'affaires.

Le cigarettier Philip Morris (-2,67% à 95,32 dollars) a fait mieux qu'attendu sur les revenus et le bénéfice, mais a revu à la baisse sa prévision de bénéfice par action.

Le groupe a cité l'incertitude relative aux restrictions sanitaires liées à la pandémie et la convalescence prolongée du duty-free dans les aéroports.

Le câblo-opérateur Comcast (+0,45%) et le groupe de médias et de divertissement ViacomCBS (-0,45%) évoluaient en sens opposés après l'annonce, par le Wall Street Journal, de discussions entre les deux entreprises en vue d'un possible partenariat vidéo hors des Etats-Unis.

Amazon reculait légèrement (-0,43% à 3.534,24 dollars), quelques minutes après l'atterrissage de la capsule contenant son fondateur et président exécutif, Jeff Bezos, de retour après le premier vol habité de son entreprise Blue Origin.

IBM avançait de 4,83% à 144,58 dollars après la publication de bénéfice ajusté et chiffre d'affaires meilleurs qu'attendus, le groupe informatique américain faisant état d'une bonne dynamique commerciale liée à son développement dans le "cloud" (informatique à distance).

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase cédait 2,23% à 215,70 dollars, sur fond de demandes de plus en plus pressantes des autorités de plusieurs pays d'un renforcement de la régulation de ces monnaies électroniques.

Depuis son introduction en Bourse, mi-avril, Coinbase a perdu un tiers de sa valeur.

