Coupe d'Europe de rugby: Toulouse, La Rochelle et les autres bientôt fixés

Paris (AFP)

Qui va succéder à Toulouse? Le tirage au sort des poules de Coupe d'Europe de rugby 2021-2022 a lieu mercredi à Lausanne (13h00 heure française) pour vingt-quatre équipes, dont huit issues du Top 14.

Outre le Stade toulousain, tenant et club le plus titré de l'histoire avec quatre trophées, et La Rochelle, finaliste, le championnat de France sera représenté par le Racing 92, Bordeaux-Bègles, Clermont, le Stade français, Castres et Montpellier.

Soit les sept premiers du classement du dernier Top 14, plus le MHR, seulement 10e mais vainqueur du Challenge européen en mai.

Les vingt-quatre clubs des trois ligues sur la ligne de départ ont été répartis dans quatre chapeaux, en fonction de leur classement dans leur championnat respectif (Top 14, Premiership et Pro 14), avant d'être tirés au sort dans une des deux poules de douze.

Les clubs d'une même ligue qui sont dans un même chapeau ne pourrant pas se retrouver dans la même poule.

Ainsi, dans le chapeau 1, Toulouse et La Rochelle s'éviteront mais pourraient hériter, en revanche, des Chiefs d'Exeter, sacrés la saison d'avant, de la surprise Harlequins, ou encore des épouvantails irlandais du Leinster et du Munster.

La saison 2021-2022 de la Champions Cup s'étalera sur neuf week-ends, dont quatre journées de phase de poules à partir du mois de décembre. Les huit clubs les mieux classés de chaque poule seront qualifiés pour la phase éliminatoire composée de huitièmes de finale en deux manches aller et retour, de quarts de finale, de demi-finales et de la finale à Marseille le 28 mai 2022.

. Chapeaux pour le tirage au sort

Chapeau 1: Stade Toulousain (FRA), Stade Rochelais (FRA), Harlequins (ENG), Exeter Chiefs (ENG), Leinster (IRL), Munster (IRL)

Chapeau 2: Racing 92 (FRA), Bordeaux-Bègles (FRA), Bristol Bears (ENG), Sale Sharks (ENG), Ulster (IRL), Connacht (IRL)

Chapeau 3: Clermont (FRA), Stade Français (FRA), Northampton Saints (ENG), Leicester Tigers (ENG), Scarlets (WAL), Ospreys (WAL)

Chapeau 4: Castres (FRA), Montpellier (FRA), Bath (ENG), Wasps (ENG), Cardiff (WAL), Glasgow Warriors (SCO)

