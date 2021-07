Le musée des Oscars ouvre en septembre avec le "Magicien d'Oz"

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Une projection du "Magicien d'Oz" lancera le bal des festivités prévues pour l'inauguration du très attendu musée des Oscars à Los Angeles, a-t-on appris mercredi.

Probablement l'un des films les plus connus aux Etats-Unis, la diffusion du "Magicien d'Oz" le 30 septembre sera accompagnée en direct par un orchestre de l'American Youth Symphony. Les chansons du film de 1939, "Over the Rainbow" et "Follow the Yellow Brick Road" sont encore chantées par des millions d'Américains.

Au programme des premières semaines du musée, consacré à la magie du 7e art, figurent également une projection de "Malcolm X", avec Spike Lee et Denzel Washington, ainsi que tous les films du japonais Hayao Miyazaki.

Une exposition temporaire sera consacrée au réalisateur du "Voyage de Chihiro" et "Mon voisin Totoro".

Il aura fallu près d'un siècle pour que l'idée d'un musée consacré au cinéma voie le jour. Et le bâtiment conçu par l'architecte italien Renzo Piano, censé ouvrir ses portes en 2017, a accusé retard sur retard.

Une gigantesque sphère de verre, d'acier et de béton se dresse sur un flanc du musée, semblant flotter au-dessus du sol pour incarner "la magie des films". Reliée par des passerelles au bâtiment principal, elle abrite une salle de cinéma de 1.000 places équipée des technologies dernier cri.

La mission du musée sera de retracer l'histoire du cinéma, ses innovations, et de montrer aux visiteurs les techniques mises en œuvre pour réaliser un film.

Côté curiosités, on trouvera justement dans les vitrines les célèbres escarpins rouges de Judy Garland dans "Le Magicien d'Oz", et d'autres trésors: une robe portée par Claudette Colbert dans le "Cléopâtre" de 1934, une combinaison spatiale du film de Stanley Kubrick "2001: L'Odyssée de l'espace"...

La plupart des restrictions imposées par la Californie pour la pandémie ont été levées, mais le port du masque reste obligatoire à Los Angeles, qu'importe que l'on soit vacciné ou non.

© 2021 AFP