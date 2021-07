JO-2020/Foot: la France écrasée 4-1 par le Mexique pour son premier match

La joie du milieu de terrain mexicain Sebastian Cordova, après avoir marqué le 2e but face au gardien français Paul Bernardoni, lors de leur match (groupe A) comptant pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le 22 juillet 2021 au Tokyo Stadium

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Malgré un penalty d'André-Pierre Gignac, la France a été écrasée 4-1 par le Mexique, nettement supérieur et beaucoup mieux organisé, jeudi au Tokyo Stadium pour son premier match aux JO-2020.

Gignac a donc ramené les Bleus à 2-1 sur un penalty inscrit à la 69e minute. Mais le Mexique menait déjà 2-0 grâce à des buts de Vega (47e) et de Cordova (55e). Les Bleus en ont encaissé deux de plus en fin de match, signés Antuna (80e) et Aguirre (90+1).

© 2021 AFP