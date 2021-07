JO-2020 - Toc toc, Tokyo: ce qui nous a frappés ce jeudi

Le Stade Olympique, le 20 juillet 2021 à Tokyo, à trois jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux, reportés d'un an en raison de la pandémie

Tokyo (AFP)

Ils ne sont pas tous champions olympiques mais ils écrivent aussi l'histoire de ces JO de Tokyo.

. Histoire du jour

Jusqu'au bout, rien n'aura été épargné aux organisateurs des JO-2020. A moins de 36 heures du coup d'envoi officiel, le comité d'organisation a démis de ses fonctions Kentaro Kobayashi, le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture, à cause d'une blague douteuse sur l'Holocauste dans un sketch vieux de plus de 20 ans. Ce limogeage survient à peine quelques jours après la démission de Keigo Oyamada, compositeur de l'un des thèmes musicaux de cette même cérémonie d'ouverture, rattrapé aussi par son passé. En mars, un autre responsable artistique, Hiroshi Sasaki, avait démissionné pour avoir suggéré de déguiser en porc une comédienne et vedette japonaise des réseaux sociaux aux rondeurs assumées.

. Visage du jour

Ou plutôt l'émoji du jour: l'un de ces pictogrammes utilisés sur les réseaux sociaux a été créé en l'honneur de la star de la gymnastique Simone Biles, une première pour une sportive sur Twitter. Son emoji représente une... chèvre portant un justaucorps, une médaille d'or autour du cou, en référence au titre de meilleure gymnaste de l'histoire (Greatest of all time, GOAT, mot qui signifie chèvre en anglais), qu'elle revendique volontiers.

. Insolite du jour

La qualité de l'eau de la base nautique d'Odaiba, au sud-est de Tokyo, n'est pas en odeur de sainteté... Le site des épreuves de natation en eau libre et de triathlon sentirait les toilettes. "Il n'y a pas de mauvaise odeur", a balayé un élu local Shigeru Eonomoto qui s'est rendu sur place pour humer la situation. Le comité d'organisation Tokyo-2020 avait tout de même installé un système sophistiqué de filtrage pour protéger les nageurs d'éventuelles eaux usées. Mais des habitants d'Odaiba, interrogés par l'AFP, ont émis des doutes sur la qualité de l'eau. "Je n'ai pas vu la baie récemment car elle est barrée pour les Jeux, mais l'eau n'était pas vraiment propre avant", a raconté Ayako Kinoshita, 35 ans. Une quadragénaire, qui a requis l'anonymat, a dit pouvoir "sentir des odeurs après la pluie, quand il fait chaud" et confié ne pas laisser ses deux enfants jouer dans l'eau. Takashi Murakami, 82 ans, a assuré n'avoir pas entendu les rumeurs sur la "baie puante": "peut-être que je suis habitué (à l'odeur)".

. Perf du jour

Le Brésil et Richarlison ont donné une leçon à l'Allemagne 4 à 2 en ouverture du tournoi olympique masculin pour la réédition de la finale des JO-2016, remportée péniblement par la Seleçao (1-1, 5 t.a.b. à 4). Les champions olympiques en titre n'ont pas eu besoin de Neymar pour réussir un festival offensif avec pas moins de trois buts inscrits dans les trente premières minutes grâce au seul Richarlison. L'attaquant d'Everton est devenu le premier joueur du championnat d'Angleterre à inscrire un triplé dans un tournoi olympique.

. Photo du jour

Renversante ! La gymnaste américaine Sunisa Lee à l'entraînement à la poutre à trois jours du début des épreuves de gymnastique des JO-2020.

