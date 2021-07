Cyclisme: sans Alaphilippe ni Bardet, Gaudu et Martin reprennent le flambeau

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Alaphilippe et Bardet absents, l'équipe de France aura tout de même belle allure pour la course sur route des Jeux olympiques de Tokyo, avec les grimpeurs Gaudu et Martin, pour tenter de décrocher une médaille au pied du Mont Fuji.

A peine le Tour de France terminé sur les Champs Elysées, l'équipe de France s'est envolée pour Tokyo dans la nuit de dimanche à lundi. Dans le même avion au départ de Paris se trouvaient plusieurs des favoris des Jeux, dont le vainqueur de la Grande Boucle Tadej Pogacar et le Belge Wout van Aert, vainqueurs de trois étapes, dont celle du Ventoux.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) et Kenny Elissonde (Trek) complètent la sélection tricolore avec Rémi Cavagna (Deceuninck), qui s'élancera aussi en contre-la-montre le 28 juillet.

La course des JO présente le profil d'une étape de montagne d'un grand tour. C'est dans la deuxième partie des 234 km du parcours autour du mythique mont Fuji que se fera la différence, avec l'enchaînement de cinq ascensions représentant plus de 4.800 m de dénivelé positif, sous un climat chaud et humide.

Le juge de paix sera le col de Mikuni (10 km à 10,6% de moyenne avec des passages à 20%), l'avant-dernière difficulté du jour. Le dernier franchissement, au col de Kagosaka, se situe à 18 km de l'arrivée, jugée sur le Fuji International Speedway, jadis utilisé par la F1.

- "L'opportunité d'une carrière" -

"Les JO j'ai toujours dit que c'était un rêve d'y participer, j'en avais énormément envie, c'est un objectif de carrière", avoue Gaudu (Groupama-FDJ), qui a terminé fort son Tour de France: "J'espère que je ne vais pas trop décompresser et que samedi ça ira bien, que dans le final je pourrai jouer avec les meilleurs".

#photo1

Martin estime pour sa part que "sortir du Tour de France est le meilleur moyen d'être performant une semaine après."

"C'est l'opportunité d'une carrière, dit aussi le grimpeur de la Cofidis, pour moi les Jeux sont un événement sportif qui dépasse tous les autres, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance quand avec mon petit frère je regardais les JO et je rêvais".

Les deux hommes auront la chance d'avoir les coudées franches. Julian Alaphilippe, champion du monde en titre à qui le parcours aurait parfaitement convenu, a en effet lui-même annoncé son forfait dès le mois de mai. Il entendait profiter après le Tour de sa famille - son premier enfant est né en juin - et se concentrer sur ses objectifs de fin de saison.

Romain Bardet, lui, aurait aimé tenter sa chance, mais son équipe DSM, qui vise le Tour d'Espagne, en a décidé autrement.

- Pogacar sera-t-il frais? -

Pogacar, impérial vainqueur du Tour, a évidemment les qualités pour s'imposer. Mais en aura-t-il la fraîcheur, alors que son compatriote - et équipier sur la course olympique - Primoz Roglic, contraint à l'abandon en début de Tour de France, arrivera reposé?

#photo2

Parmi les autres favoris, outre van Aert, on retiendra les Colombiens Nairo Quintana et Rigoberto Uran, les Britanniques Adam et Simon Yates, ainsi que Geraint Thomas, ou les "anciens" Vincenzo Nibali, 36 ans -- qui a quitté le Tour prématurément pour mieux préparer les Jeux -, et l'éternel espagnol Alejandro Valverde, qui disputera à 41 ans ses cinquièmes JO.

Quatre jours après la course en ligne, Cavagna tentera sa chance sur le contre-la-montre pour essayer de succéder au palmarès olympique à Fabian Cancellara (28 juillet).

Chez les dames, Juliette Labous sera la seule représentante française sur la route (25 juillet) à Tokyo, dans la course en ligne, au parcours moins corsé que celui des messieurs, et sur le contre-la-montre.

© 2021 AFP