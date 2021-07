Kanye West présente son 10e album, mais pas de sortie officielle

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Le rappeur Kanye West a présenté jeudi soir son dixième album, "Donda", lors d'une séance d'écoute dans un stade plein à Atlanta, mais la sortie officielle prévue vendredi n'a pas eu lieu, un coup désormais habituel chez l'artiste.

Kanye West, 44 ans, s'est présenté avec deux heures de retard à cette soirée à guichets fermés, annoncée quelques jours plus tôt, où il s'est produit sans micro, se contentant de marcher et danser sur scène, tout de rouge vêtu, pendant que ses morceaux étaient diffusés dans les enceintes.

Dans cet opus, qui porte le nom de sa mère, décédée en 2007, Kanye West aborde à nouveau des thèmes religieux et fait plusieurs fois référence à sa séparation ultra médiatisée avec Kim Kardashian, qui se trouvait dans le public jeudi soir à Atlanta, tout comme leurs enfants.

Le rappeur Jay-Z fait une apparition dans l'album, dans un couplet où il semble faire référence au soutien apporté par Kanye West à Donald Trump. "Je lui ai dit d'arrêter avec cette casquette rouge", lance-t-il notamment. Parmi les autres contributions, figurent celles de Travis Scott, Pusha T, Lil Baby et Pop Smoke, décédé en 2020.

Avant l'événement de jeudi soir à Atlanta, des extraits d'un des morceaux, "No child left behind", avaient déjà été diffusés mardi pendant le sixième match de la finale de NBA, dans une publicité où apparaissait la sprinteuse Sha'Carri Richardson, privée des Jeux Olympiques de Tokyo à cause d'un contrôle positif à la marijuana.

Mais vendredi, jour de sortie officielle de l'album, il ne s'est rien passé et le mystère plane sur la date à laquelle on pourra écouter les morceaux. Kanye West n'en est pas à son coup d'essai, puisque "Jesus is King", son dernier album, couronné d'un Grammy Award en 2019, avait été diffusé après le report de plusieurs dates de sortie prévues.

Kanye West, qui fait partie des rappeurs les plus connus au monde, a aussi formé avec la star américaine de la télévision Kim Kardashian l'un des couples les plus en vue de la planète, jusqu'à leur divorce annoncé cette année.

Cette semaine, l'artiste devenu homme d'affaires a aussi été occupé par la sortie du dernier titre de Lil Nas X, "Industry Baby", qu'il a produit.

