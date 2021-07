JO-2020/400 m 4 nages: Marchand s'offre une finale très ouverte

Publicité Lire la suite

Tokyo

Il était programmé pour Paris-2024, et le voici en finale olympique: Léon Marchand, 19 ans, s'est sorti des séries du 400 mètres quatre nages, à la différence du triple champion du monde japonais Daiya Seto.

"C'était génial, j'ai kiffé mon moment", retient ce fils de nageurs internationaux, à propos de ses premiers pas olympiques.

Distancé à mi-course, le Toulousain est revenu dans les 150 derniers mètres pour arracher le 7e chrono, en 4 min 10 sec 09, tout proche du record de France qu'il avait pulvérisé de plus de cinq secondes mi-juin (4:09.65).

"En plus, stratégiquement, c'était sympa, parce qu'ils sont tous partis plus vite, et moi, j'ai pu revenir en brasse, mon point fort. Après, en crawl, c'était la bataille avec tout le monde, c'était vraiment cool. Je l'ai vécu à fond, et je suis qualifié en finale, c'est vraiment génial !".

La finale attendue dimanche à 10H30 locales, qui décernera le premier des 35 titres attendus lors de cette semaine de natation olympique, s'annonce très indécise, avec huit nageurs dans la même seconde samedi.

L'Australien Brendon Smith a signé le meilleur chrono en 4:09.27, nouveau record d'Océanie, devant le Néo-Zélandais Lewis Clareburt (4:09.49), l'Américain Chase Kalisz (4:09.65) et le Hongrois David Verraszto (4:09.80).

Grande déception pour le pays hôte, Daiya Seto a été éliminé (9e), alors qu'il s'avançait en grand favori avec ses trois titres mondiaux sur la distance et le meilleur temps de la saison.

- Wattel déjà à fond -

Très attendue sur 100 mètres papillon après son titre européen, la Française Marie Wattel s'est hissée en demi-finale avec le 8e chrono (57.08), en allant frôler son record personnel.

"Je ne vais pas mentir, j'ai tout donné", confiait-elle après la course.

La barre paraît cependant haute pour aller accrocher les meilleures, emmenées par la Chinoise Yufei Zhang et l'Australienne Emma McKeon (55:82 toutes les deux), et la championne olympique suédoise Sarah Sjöström (56:18), bien revenue de sa fracture du coude.

Mais les horaires inversés pour contenter les télés américaines - finales le matin, séries le soir - ne font pas peur à la sprinteuse, guère en réussite lors des JO-2016 de Rio et partie dans la foulée progresser à Loughborough, en Angleterre.

"Je l'ai travaillé à l'entraînement, je vais prendre la dose de café et ça va le faire", assurait-elle.

Marie Wattel n'aura en revanche pas de deuxième occasion de plonger dimanche matin: le relais 4x100 m féminin, pour lequel elle avait été ménagée en séries, n'a pas réussi à accéder à la finale.

Championnes d'Europe en 2018 et ambitieuses avant les Jeux, les Françaises n'ont réalisé que le 10e chrono, à près de cinq secondes des intouchables Australiennes, qui ont devancé les Néerlandaises et les Canadiennes.

Fantine Lesaffre et David Aubry ont eux aussi été éliminés en séries, la première sur 400 m quatre nages et le second sur 400 m, mais leurs Jeux ne sont pas terminés: Lesaffre, apparue loin de son meilleur niveau, est encore engagée sur 200 m quatre nages, tandis qu'Aubry disputera le 10 km en eau libre.

Les stars étrangères ont de leurs côtés répondu aux attentes: la triple championne olympique hongroise Katinka Hosszu, 32 ans, s'est qualifiée en finale mais avec le 7e temps (4:36.01) seulement, nettement devancée par l'étoile montante américaine Emma Weyant, 19 ans (4:33.55), et la Britannique Aimee Willmott, 28 ans (4:35.28).

Sans surprise, le champion olympique et recordman du monde du 100 m brasse, le Britannique Adam Peaty (57.56), a lui écrasé sa série pour accéder aux demi-finales de la spécialité, disputées dimanche matin.

