JO-2020 - Skateboard: cinq Bleus sous les feux de la rampe

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

De la rue aux JO: le skateboard fait ses grands débuts olympiques à Tokyo, où ils sont cinq Français, deux femmes et trois hommes, dans un rôle de prétendants face aux nations phares que sont les Etats-Unis, le Brésil et le Japon.

Le skate est l'un des cinq sports additionnels lors de ces Jeux avec le surf, le karaté, l'escalade et le baseball/softball.

Deux disciplines sont au programme: le street, un enchaînement de figures dans une aire reproduisant le mobilier urbain (rampes, escaliers, bancs, etc.) et le park (ou bowl), série de figures très aériennes dans un grand bassin vide avec du relief.

Aurélien Giraud, 23 ans, Vincent Milou, 24 ans, et Charlotte Hym, 28 ans, sont les trois tricolores engagés en street les 25 et 26 juillet. Madeleine Larcheron, 15 ans, et Vincent Matheron, 23 ans, sont en lice en park les 4 et 5 août.

#photo1

"On peut avoir une ambition de médailles, ce n'est pas forcément de la prétention. On a déjà eu des résultats, des titres et des podiums", a affirmé mardi le sélectionneur de l'équipe de France Florent Balesta, en conférence de presse.

"En skate, tout le monde peut faire des coups d'éclat. Aurélien est 6e mondial, il a fini troisième du Dew Tour (compétition de référence aux Etats-Unis), où il s'était imposé en 2019", expliquait Balesta quelques semaines avant les Jeux. "Intrinsèquement, c'est le plus doué de l'équipe".

"Vincent (Milou), à force de travail, a développé un talent qui était un peu moins révélé", selon le sélectionneur.

Les deux Français peuvent tirer leur épingle du jeu lors d'une compétition où l'Américain Nyjah Huston et les Japonais Yuto Horigome et Sora Shirai font figure de grands favoris.

#photo2

- "Une opportunité pour notre sport"

"On a l'équipement Equipe de France, c'est une fierté, je me donnerai encore plus à mille pour cent que je ne le ferai pour moi-même", a assuré Giraud mardi. "C'est une opportunité" pour notre sport, "c'est cool que les gens découvrent notre univers".

Etudiante brillante, Charlotte Hym est "quelqu'un qui est venu au skate super tard", raconte Balesta. "Elle est issue de la rue, il a fallu qu'elle prenne ses repères sur des skateparks. C'est une super récompense pour elle d'être aux Jeux".

"On se déplace en skate, les gens tournent la tête. Je ne me serai jamais attendue à rouler en skate dans le Village olympique dans ma vie", s'amuse la Française.

#photo3

"On ne passe pas inaperçu", abonde Milou. "Quelqu'un m'a dit de ne pas me blesser en me déplaçant en skate dans le Village ! Les gens n'ont pas encore conscience que c'est mon outil de travail."

En street féminin, les Japonaises Aori Nishimura et Momiji Nishiya, les Brésiliennes Leticia Bufoni, Pamela Rosa et la très jeune Rayssa Leal (13 ans) sont les principales prétendantes au titre.

- Larcheron, la benjamine -

En park, Madeleine Larcheron, 15 ans, est la benjamine de la délégation française aux JO, mais "elle a un fort caractère" explique son sélectionneur. "Elle a son +run+ type et elle est capable de le mettre sur tous les skateparks du monde".

"Je révise mes +basiques+ pour les améliorer. On bosse surtout sur la longueur et la vitesse", explique Larcheron.

#photo4

Plus jeune encore, la Britannique Sky Brown, 13 ans, est l'une des favorites tout comme les Japonaises Misugu Okamoto et Sakura Yosozumi.

Chez les hommes, le Marseillais Vincent Matheron, couvé par la légende du skate Tony Hawk, revient de loin après une triple fracture à la cheville droite il y a un an. "Vincent c'est le Phénix, il ne lâche rien", se réjouit Balesta.

Là encore, les principaux prétendants seront américains, comme Heimana Reynolds, Cory Juneau et Zion Wright ou brésiliens comme Pedro Barros et Luiz Franscico.

© 2021 AFP