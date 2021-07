JO-2020: Amandine Buchard prend l'argent et donne rendez-vous à Paris

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Arrivée à Tokyo pour la médaille d'or, la judoka Amandine Buchard en repartira avec une médaille d'argent dont la Française ne percevait pas encore à chaud dimanche toute la valeur, partagée entre déception, fierté, grande émotion au souvenir de ses galères passées et volonté de revanche, déjà, à Paris en 2024.

"Je pense que cette médaille je vais l'apprécier. Mais mon rêve c'était d'être championne olympique", a-t-elle expliqué quelques minutes après sa superbe finale, perdue dans le Golden Score contre la Japonaise Uta Abe, sa grande rivale dans la catégorie des -52 kg, auteure dimanche avec son frère Hifumi d'un incroyable doublé familial.

"On va essayer d'être championne à Paris. Je lui ai laissé son titre à la maison, je vais aller chercher le mien chez moi", a-t-elle ensuite promis. Le rendez-vous n'est pas improbable car la championne d'Europe Buchard, 26 ans, et la désormais championne olympique et double championne du monde Abe (21 ans), ont l'avenir devant elles.

Et même si elle voulait plus, l'argent de Tokyo valide les choix passés de la Française et permettra peut-être d'effacer un peu le souvenir des souffrances de l'olympiade précédente.

Car quelques mois avant les JO-2016 à Rio, épuisée physiquement et mentalement par les régimes à répétition et ses difficultés à rester au poids en -48 kg, Buchard a dû renoncer aux Jeux, avant de décider de monter de catégorie et de rejoindre les -52 kg.

Aujourd'hui validé par la médaille olympique de dimanche, par son titre européen du mois d'avril et par son bronze aux Mondiaux de 2018, ce choix ne s'est d'abord imposé que dans la douleur et la dépression, lors d'une pause longue de plusieurs mois.

- "Une belle journée" -

"J'avais vraiment très, très peu regardé les Jeux parce que j'étais dégoutée. Aujourd'hui, je suis quand même contente parce que je sais les étapes par lesquelles je suis passée dans ma vie. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, de très bas, et je suis toujours revenue, que ce soit au plan judo ou personnel", a-t-elle dit dimanche.

"Il y a un goût de trop peu, une petite frustration. Mais ça reste une médaille olympique et par rapport à son parcours, à son histoire, à ses galères, on va la savourer", a confirmé son entraîneur Larbi Benboudaoud, coach de l'équipe de France féminine et directeur de la haute performance.

Le technicien sait aussi combien la championne, autrefois parfois paralysée par son manque de confiance, a évolué et progressé sur le plan psychologique pour aboutir à son impressionnant parcours à Tokyo, où elle n'a jamais passé plus d'une minute sur les tapis au fil de ses trois combats jusqu'au choc face à Abe.

"Son pire ennemi, c'est elle-même. A partir du moment où elle efface ses doutes, elle peut faire de grandes choses. Quand elle est sortie après la finale, je lui ai dit +Tu as fait une belle journée+. Et pourtant vous savez que je ne mâche pas mes mots. On n'a rien à lui reprocher. On est contents et on est fiers d'elle", a lâché Benboudaoud.

"Pendant la +compet'+, j'ai beaucoup pensé à mon papa (décédé en 2008 des suites d'une blessure de judo mal soignée, ndlr) parce que c'était l'opportunité de réaliser mon rêve mais aussi le sien. Là je suis un peu frustrée. Je rentre médaillée mais à chaud, c'est dur", jugeait pourtant la Francilienne juste après sa finale.

Mais quelques minutes plus tard, sur le podium, elle a tout de même embrassé cette médaille d'argent et l'a levée vers le ciel.

