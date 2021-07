JO-2020/Foot: la France arrache la victoire contre l'Afrique du Sud 4-3

La joie du milieu de terrain Teji Savanier, auteur du 4e but de la victoie (4-3) face à l'Afrique du sud, lors de leur match du 1er tour, le 25 juillet 2021 à Saitama

Saitama (Japon) (AFP)

Battue en ouverture par le Mexique, l'équipe de France olympique de football a arraché sur le fil la victoire 4-3 face à l'Afrique du Sud grâce à Gignac et Savanier dimanche à Saitama aux Jeux de Tokyo.

Après la claque inaugurale reçue face aux Mexicains (4-1), les Français peuvent remercier André-Pierre Gignac, auteur d'un triplé (57e, 79e, 86e) et Téji Savanier buteur dans le temps additionnel (90+2). Kodisang (53e), Makgopa (73e) et Mokoena (81e) avaient inscrit les buts sud-africains. Les Bleus prennent provisoirement le première place du groupe A avant le match entre le Japon et le Mexique en soirée.

