JO-2020: Adam Peaty, le dilettante devenu archidominateur de la brasse mondiale

Du dilettantisme à l'obsession: en lorgnant sur les performances de son ami Craig Benson aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Adam Peaty a décidé de se consacrer corps et âme à la natation jusqu'à dominer en quelques années seulement la brasse mondiale.

À l'été 2012, alors que le jeune Adam Peaty, 17 ans à l'époque, s'apprête à fêter dignement son brevet (GCSEs dans le système scolaire britannique) avec ses amis, les Jeux de Londres battent son plein.

"J'étais à la croisée des chemins dans ma vie, et j'ai décidé de prendre la natation avec beaucoup plus de sérieux", se souvient Peaty dans un entretien accordé au Times avant de partir pour les Jeux de Tokyo.

"Je venais juste de passer mes GCSEs et j'étais sur le point de prendre une cuite avec mes copains, quand j'ai entendu que Craig Benson, un ancien ami de mes années juniors, venait de se qualifier pour les demi-finales aux Jeux de Londres", poursuit le brasseur de 26 ans.

"À ce moment, j'ai su que je ne serais pas satisfait si je ne donnais pas tout pour la natation", résume Peaty.

"Je pense que j'ai reçu un don et je ne veux pas le gâcher", a insisté le Britannique lundi matin, désormais double champion olympique du 100 m brasse après sa victoire en 57 sec 37.

"Ce que je fais tous les jours, ce pour quoi je m'entraîne trois fois par jour, ce pour quoi je donne tout, c'est cette course. Les 99,9% du temps qu'on passe dans l'ombre, c'est pour ces 0,01% qu'on passe dans la lumière", a-t-il ajouté.

Les résultats ne tardent pas à arriver: dès les Jeux du Commonwealth en juillet 2014 à Glasgow, il éclate au grand jour en dominant le champion olympique 2012 du 100 m brasse, le Sud-Africain Cameron van der Burgh.

- Dans le sillage de Kitajima -

La machine à dominer la brasse est lancée à plein régime. Il s'empare du record du monde en avril 2015 aux Championnats de Grande-Bretagne (57.92) en devenant le premier homme sous les 58 secondes. Et surtout, il brille aux Jeux de Rio avec deux records du monde, un en séries (57.55) et un en finale (57.13).

Il détient actuellement les 17 meilleurs chronos de tous les temps au 100 m brasse et est descendu sous les 57 secondes pour la première fois aux Mondiaux-2019 à Gwangju, avec un record du monde abaissé à 56 sec 88. Une marque de référence à laquelle il s'est attaquée en vain à Tokyo, où l'or qui tendait les bras à l'octuple champion du monde en grand bassin ne lui a cependant pas échappé.

Les performances de Peaty sont indissociables de Mel Marshall, son mentor et entraîneur, ancienne nageuse de haut niveau, vice-championne du monde du 4x200 m libre en 2001. C'est elle qui a lancé le Britannique dans le projet 56 (100 m brasse en moins de 57 sec). Mission accomplie il y a deux ans.

Avec son physique parfait pour la brasse --larges mains, grands pieds et grande souplesse des genoux et chevilles-- permettant tous les mouvements, Peaty peut espérer abattre de nouvelles barrières chronométriques, alors qu'il n'aura pas encore 30 ans à Paris aux JO-2024.

Histoire de faire rugir une fois de plus le lion tatoué sur son impressionnant biceps gauche, juste au-dessus d'un Poséïdon ajouté en 2018, et de se rapprocher de la légende de la brasse, le Japonais Kosuke Kitajima, quadruple champion olympique (100 et 200 m brasse en 2004 et 2008).

