JO-2020/Foot: la France éliminée dès le premier tour, corrigée 4-0 par le Japon

Le parcours de l'équipe de France de football aux Jeux de Tokyo s'est arrêté dès le premier tour après la correction reçue face au Japon 4-0 lors du troisième et dernier match de poules, mercredi à Yokohama.

Face au pays-hôte et sous les yeux de très nombreux journalistes locaux, les Bleus de Sylvain Ripoll ont encaissé des buts de Takefusa Kubo (27e), de l'ancien Marseillais Hiroki Sakai (34e), de Koji Miyoshi (70e) et de Daizen Maeda (90+1).

Avec deux défaites et une seule victoire, les Français terminent troisièmes du groupe A derrière le Japon (1er) et le Mexique (2e), qui filent en quarts.

Les Bleus devaient s'imposer avec deux buts d'écart pour se qualifier. Mais André-Pierre Gignac et Téji Savanier, les héros de la victoire renversante contre l'Afrique du Sud (4-3) au match précédent, n'ont pu sauver les Bleus cette fois.

Pire, Savanier a même dû quitter ses coéquipiers à la 38e minute après un coup, remplacé par Enzo Le Fée.

Et l'attaquant nantais Randal Kolo Muani a aussi dû quitté les siens prématurément (74e), mais en raison d'un carton rouge, après consultation de la VAR, pour une grosse semelle sur Miyoshi.

Les difficultés défensives françaises, criantes depuis le début du tournoi, sont à nouveau apparues au grand jour mercredi.

En trois matches, les Français auront ainsi encaissé 11 buts. Impossible d'aller plus loin dans la compétition dans ces conditions.

Composée tardivement en raison du refus de nombreux clubs de libérer des joueurs, sans expérience et vécu commun, la sélection française olympique - malgré le renfort de Gignac, Savanier et Thauvin - n'a jamais réussi à transcender ces aléas et termine sans gloire son aventure olympique.

